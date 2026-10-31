Las cristaleras del Fórum son unos de los puntos señalados como peligrosos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, varias asociaciones de vecinos denunciaron la existencia en sus barrios de zonas peligrosas para los juegos de niños; hace 50 años, en 1976, la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo sortearon entre sus clientes regalos por valor de siete millones de pesetas; hace 75 años, en 1976, un ladrón perdió su gabardina cuando era perseguido por la policía después de robar y hace 100 años, en 1926, un obrero agredió a su compañero de trabajo con una navaja.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Denuncian el peligro de varias zonas en donde juegan los niños

Un accidente con un niño en Monte Alto ha destapado la alarma entre muchos coruñeses sobre las condiciones de seguridad de los lugares donde juegan sus hijos. Los parques infantiles quedan descartados como zona de riesgo, al cumplir con la normativa. Pero el problema aparece en los puntos más insospechados. Así, juegan en pistas abandonas, saltan vallas oxidadas, se cueltan de los andamios o corren por la calle.

“Nadie toma medidas hasta que sucede alguna desgracia”, afirma Fernando Vieites, presidente de la asociación de vecinos de San Diego. Al igual que él, el resto de los dirigentes vecinales han desempolvado el baúl de sugerencias para recordar a las autoridades los puntos más peligrosos y exigir una solución.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Sorteo extraordinario de la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo

Por valor de siete millones de pesetas se realizó el sorteo de la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, con motivo del 52 Día Universal del Ahorro. El acto tuvo lugar en el Pabellón de Deportes, en presencia de numeroso público, que aplaudió con fuerza las actuaciones de los grupos folclóricos “Cántigas da Terra” y “Os Zoqueiriños”.

El lote de regalos sorteado fue: un coche “Seat”, modelo 1600; dos coches “Seat”, modelo 124; cuatro coches “Seat”, modelo 133; quince televisores en color, treinta lavavajillas; cuarenta vajillas de Sargadelos; 50 tocadiscos; ciento cincuenta radiorelojes, y 100 cámaras fotográficas. Entre el público asistente se sortearon cuatro libretas de ahorros con una imposición de veinticinco mil pesetas. El sorteo se efectuó ante notario.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un ratero pierde la gabardina al huir de un sereno que lo perseguía

El sereno de comercio José Antonio Cabezal Faraldo, de 50 años, que presta sus servicios en la demarcación de Cuatro Caminos, denunció que la pasada madrugada sorprendió rompiendo un cristal de un escaparate de una mercería sita en aquella zona, a un ratero que se disponía a llevarse un cajón conteniendo dinero, pero el individuo en cuestión abandonó su presa, y dando un fuerte tirón se despojó de la gabardina, prenda que ha quedado en manos del vigilante, quien a su vez dio cuenta en la Comisaría de la fuga del desaprensivo que pueda acreditar ser el propietario de la gabardina en cuestión ante el Juzgado de guardia.

También en la Inspección de guardia se formuló una denuncia del robo de 32 gallinas y un gallo, todo valorado en 3.000 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 31 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un obrero agrede su compañero de trabajo con una navaja

Al terminar el trabajo los obreros José Martínez Agra, de 26 años, casado y vecino de Santa Cruz de Lians, y Juan Antonio Dans, vecino de Montrove, que trbajan en las obras de la casa que el señor Barrié de la Maza construye en la calle de Linares Rivas, sostuvieron una discusión que se fue agravando durante el camino hasta el extremo de que al llegar al Puente del Pasaje, degeneró en riña violenta de la que resultó Martínez Agra con una herida inciso punzante en la parte superior del muslo izquierdo con gran hemorragia por interesarle un vaso de la femoral, que le produjo con una navaja el Juan Antonio Dans.

Trasladado el herido a la Policlínica gratuíta, fue convenientemente asistido y calificada la lesión de pronóstico reservadol.