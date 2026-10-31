Excarcelan a una mujer tras un accidente en la avenida de A Pasaxe

Los bomberos excarcelan a una señora en un accidente en A Pasaxe @bombeiroscoruna

Los Bomberos de A Coruña intervinieron esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la avenida de A Pasaxe, a la altura del acceso a las obras del nuevo Chuac, para excarcelar a una mujer de avanzada edad que había quedado atrapada en el interior de su vehículo.

El siniestro se produjo cuando el turismo sufrió una salida de vía y acabó chocando contra la mediana, quedando elevado sobre un petril de las obras situado en el margen derecho de la calzada, frente al complejo hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña, que procedieron a estabilizar el vehículo para poder rescatar a la conductora con seguridad. También realizaron las labores necesarias para controlar el derrame de líquidos del turismo.

Una vez liberada, la mujer fue evaluada por los servicios sanitarios del 061 y trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de A Coruña (092), que colaboraron en la intervención y en la gestión de la zona del accidente.