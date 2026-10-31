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A Coruña

Excarcelan a una mujer tras un accidente en la avenida de A Pasaxe

El vehículo terminó siniestrado sobre la mediana, en el acceso a las obras del nuevo CHUAC

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/10/2026 15:42
Los bomberos excarcelan a una señora en un accidente en A Pasaxe
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Los Bomberos de A Coruña intervinieron esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la avenida de A Pasaxe, a la altura del acceso a las obras del nuevo Chuac, para excarcelar a una mujer de avanzada edad que había quedado atrapada en el interior de su vehículo.

El siniestro se produjo cuando el turismo sufrió una salida de vía y acabó chocando contra la mediana, quedando elevado sobre un petril de las obras situado en el margen derecho de la calzada, frente al complejo hospitalario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña, que procedieron a estabilizar el vehículo para poder rescatar a la conductora con seguridad. También realizaron las labores necesarias para controlar el derrame de líquidos del turismo.

Una vez liberada, la mujer fue evaluada por los servicios sanitarios del 061 y trasladada posteriormente a un centro hospitalario.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de A Coruña (092), que colaboraron en la intervención y en la gestión de la zona del accidente.

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