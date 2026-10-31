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A Coruña

Cañita Brava triunfa ante el público madrileño en el teatro Príncipe Pío

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/10/2026 18:14

El coruñés Cañita Brava triunfó hoy en el teatro Príncipe Pío de Madrid, donde ofreció una actuación dentro del encuentro ‘Cómo llegar al cielo’, de Luis Álvarez, ‘El Gurú’. 

Sus papeles en películas y series estatales, sobre todo las de la saga de Torrente de Santiago Segura, le han hecho ganar mucho cariño más allá del puente de A Pasaxe y del Padornelo y A Canda. Lo volvió a demostrar este sábado, 31 de octubre, con una actuación fugaz en Madrid. 

“Puse al púbico en pie. Lo más aplaudido fue cuando di la media vuelta en ‘La de Michael Jackson’. Triunfó esa coreografía”, aseguró Cañita tras actuar ante un millar de personas.

El barrio de A Gaiteira, en el marco de las Fiestas de María Pita, rinde un homenaje a Cañita Brava e inmortalizan su legado con una placa en la zona

Cañita Brava protagonizará una fugaz actuación en Madrid

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La programación también incluía la  colaboración especial del cantante y actos Daniel Diges y la música en director de Jorge Bedoya (piano) e Inés León (voz).

No será el único acto importante de Cañita Brava en los próximos días. Y es que su A Coruña natal le homenajeará con una fiesta en el Garufa Club. En 'Homenaxe 80 aniversario de Cañita Brava' se podrá disfrutar de la actuación del propio artista junto con la música de Bule-Bule, Pablo Rubén Fernández y Extrema Urgencia.

Este evento será el viernes 27 de noviembre a las 22.30 horas y las entradas se podrán comprar en taquilla por diez euros.

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Cientos de coruñeses reivindican a Cañita Brava como presidente en un homenaje para la historia

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