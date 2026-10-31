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A Coruña

A Coruña renovará la pasarela de Falperra con una inversión de 250.000 euros

Las obras comenzarán durante la primera semana de noviembre e incluirán la sustitución completa de la estructura y las barandillas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/10/2026 15:01
Pasarela peatonal de la Falperra
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El Ayuntamiento de A Coruña iniciará durante la primera semana de noviembre las obras de renovación de la pasarela peatonal de Falperra, que conecta esta calle por encima de la ronda de Nelle. La actuación contará con una inversión de 250.000 euros y permitirá sustituir por completo la estructura actual, incluidas las barandillas y otros elementos, con el objetivo de mejorar la seguridad de la infraestructura.

La intervención se enmarca en el programa municipal de mantenimiento y mejora de las pasarelas peatonales de la ciudad, así como en la planificación de rehabilitación de los barrios. El paso elevado desempeña una función importante para garantizar la conexión peatonal entre ambos lados de la ronda de Nelle y facilitar los desplazamientos de todas las personas usuarias, manteniendo un itinerario accesible.

El Ayuntamiento intentará reducir al mínimo las afecciones a la circulación durante el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, será necesario cortar la ronda de Nelle en horario nocturno para llevar a cabo la retirada de la pasarela actual y la instalación de la nueva estructura.

Durante el día, se mantendrá un único carril de circulación por sentido. Además, podrían producirse modificaciones en los recorridos del último turno de las líneas de autobús que circulan por esta vía.

La renovación de la pasarela de Falperra se suma a otras actuaciones impulsadas por el Gobierno local para mejorar este tipo de infraestructuras. Recientemente, el Concello completó la remodelación de la pasarela entre estaciones, un paso elevado por el que transitan miles de personas cada día y que permite cruzar la avenida de Alfonso Molina en un punto estratégico para los desplazamientos peatonales entre Cuatro Caminos y Os Mallos.

Asimismo, el contrato municipal de mantenimiento de pasarelas, aprobado este año, contempla una inversión superior a los 700.000 euros para los próximos dos años.

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