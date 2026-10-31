A Coruña mete miedo: las calles herculinas se llenan de disfraces, rutas y fiestas para todos los públicos

GermÃ¡n. Halloween calle de la torre German Barreiros

Da igual Halloween o Samaín, A Coruña se rinde estos días a un fin de semana de absoluto miedo. Sustos y caramelos volvieron a aderezar hoy a hordas de zombies, momias, calabazas y personajes cinéfilos de terror que tomaron las diferentes calles de la ciudad.

Entornos como el de Monte Alto, especialmente la calle de La Torre, contaron con la ayuda de establecimientos hosteleros y comerciales para que mayores y pequeños dieran rienda suelta a sus ideas más macabras para meter miedo.

No fue la única zona que vistió sus galas más oscuras. En las calles de Os Castros, Oza y A Gaiteira los protagonistas fueron los niños, con una ruta infantil en la que participaron pequeños vampiros, esqueletos aún en desarrollo, brujas de todo tipo y personajes macabros sacados de la pequeña y gran pantalla.

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En los locales de Zona Obelisco, los decorados de tiendas y escaparates añadieron calabazas, así como algún que otro decorado más llamativo.

Monte Martelo también contó con su propia ruta de ‘truco o trato’ al caer la noche, el momento más propicio, para concluir las celebraciones de lo que han dado en llamar ‘Samaween’, para no tener que decantarse por las tradiciones o por la denominación ligada a la tradición.

En el Barrio de las Flores, los más pequeños tuvieron que afanarse en resolver un enigma planteado en las calles, mientras que en el parque de Eirís, en la cúpula, tuvo lugar el fin de fiesta del Halloween de Acocem.

Xuxán contó centenares de participantes en su ruta por el barrio, que contó también con un concurso de disfraces. Un poco más lejos, en A Zapateira, la ruta de ‘truco o trato’ copó la urbanización, que todavía mañana vivirá una nueva jornada de esta celebración.