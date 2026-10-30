Una cunca de vino para despertar a los muertos: Halloween de tasca made in A Coruña

Si a los clientes originales de A Cunquiña les dijeran, hace medio siglo, la palabra Halloween, seguramente más de uno se hubiera preocupado por si alguien se había atragantado o tenía carraspera. Sin embargo, en eso de renovarse o morir la tasca de la plaza de Humor es algo más que pionera.

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¿Qué vampiro o monstruo que se precie diría que no a una buena cunca de vino? De hecho, pocos 'jarabes' hay más recomendables, según los 'profesionales' de los bares, que el brebaje de tasca por excelencia. Pero también existen criaturas de buen corazón, y esas son a las que apela la propiedad de A Cunquiña, que ha montado un Samaín solidario.

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Durante la jornada de este sábado los malos serán un poco más buenos y cederán sus bienes a la Cocina Económica, a través de la degustación de pinchos y preparaciones típicamente otoñales. A partir de las 13.00 horas habrá castañas asadas y al horno, torreznos y empanada, todos ellos por un valor de dos euros, que irá directamente a ese bote benéfico. Además, al caer la noche, se preparará una queimada especial. Y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo.