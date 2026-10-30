Un trabajador de los Servicios Sociales será el candidato de Alternativa dos Veciños a la Alcaldía de A Coruña

Óscar Roca, candidato por A Coruña

La candidatura de Alternativa dos Veciños al Ayuntamiento para las municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año, estará encabezada por Óscar Roca, un trabajador de los Servicios Sociales de A Coruña. El partido que encabeza Ángel García Seoane, el alcalde de Oleiros, le considera una buena opción para ejercer de candidato en una ciudad en la que el partido no ha conseguido jamás un concejal precisamente porque conoce de primera mano las “necesidades e dificultades as que se enfrontan moitas familias e persoas da cidade”.

Además, ha desarrollado actividad en el ámbito del voluntariado. Aunque militó en otras formaciones políticas, Roca lleva más de ocho años vinculado a Alternativa dos Veciños y ahora afronta esta nueva responsabilidad “desde unha concepción da política municipal baseada na proximidade, na escoita e no contacto directo coa cidadanía, explican desde la formación.

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El candidato defiende el modelo de Alternativa dos Veciños como “unha forma de facer política independente, municipalista e centrada nas persoas” y apuesta por priorizar la mejora de los servicios públicos, la atención a las personas que más lo necesitan, el cuidado de los barrios y una gestión responsable y transparente de los recursos municipales.

Roca estará acompañado en la candidatura por un grupo de personas que se presentan con la voluntad de contribuír “á construción dunha Coruña máis humana, moderna e inclusiva, na que ningún barrio nin ningunha persoa se sinta abandonada”.

Hay que recordar que en la cita electoral de 2023, la candidatura de Alternativa dos Veciños encabezada por Chema Paz Gago, sacó 2.546 votos, y necesita más del doble para conseguir un concejal. Sin embargo, estos votos suman en el partido judicial para poder conseguir representación en la Diputación, lo que resultaría positivo para Alternativa dos Veciños.