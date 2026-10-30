Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un trabajador de los Servicios Sociales será el candidato de Alternativa dos Veciños a la Alcaldía de A Coruña

Ana Herrero
30/10/2026 22:25
Óscar Roca, candidato por A Coruña
Óscar Roca, candidato por A Coruña
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La candidatura de Alternativa dos Veciños al Ayuntamiento para las municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año, estará encabezada por Óscar Roca, un trabajador de los Servicios Sociales de A Coruña. El partido que encabeza Ángel García Seoane, el alcalde de Oleiros, le considera una buena opción para ejercer de candidato en una ciudad en la que el partido no ha conseguido jamás un concejal precisamente porque conoce de primera mano las “necesidades e dificultades as que se enfrontan moitas familias e persoas da cidade”.

Además, ha desarrollado actividad en el ámbito del voluntariado. Aunque militó en otras formaciones políticas, Roca lleva más de ocho años vinculado a Alternativa dos Veciños y ahora afronta esta nueva responsabilidad “desde unha concepción da política municipal baseada na proximidade, na escoita e no contacto directo coa cidadanía, explican desde la formación.

Rioboo posa en el entorno de la casa consistorial

José Ramón Rioboo: “España necesita un sistema que garantice que gobierne la lista más votada en los municipios”

Más información

El candidato defiende el modelo de Alternativa dos Veciños como “unha forma de facer política independente, municipalista e centrada nas persoas” y apuesta por priorizar la mejora de los servicios públicos, la atención a las personas que más lo necesitan, el cuidado de los barrios y una gestión responsable y transparente de los recursos municipales.

Roca estará acompañado en la candidatura por un grupo de personas que se presentan con la voluntad de contribuír “á construción dunha Coruña máis humana, moderna e inclusiva, na que ningún barrio nin ningunha persoa se sinta abandonada”.

Hay que recordar que en la cita electoral de 2023, la candidatura de Alternativa dos Veciños encabezada por Chema Paz Gago, sacó 2.546 votos, y necesita más del doble para conseguir un concejal. Sin embargo, estos votos suman en el partido judicial para poder conseguir representación en la Diputación, lo que resultaría positivo para Alternativa dos Veciños. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WARSAW (Poland), 30/10/2026.- Polish police deploy on the grounds of Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw, Poland, 30 October 2026. The Warsaw Police Headquarters (KSP) said officers were deployed on court grounds, without entering the building, to secure the perimeter and maintain public order following a security warning from tribunal judge Anna Korwin-Piotrowska, prompting Polish President Karol Nawrocki to abruptly abort an official flight to Senegal and return home amid escalating political friction over the Tribunal. (Polonia, Varsovia) EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT

Los incidentes en el Tribunal Constitucional polaco obligan a Karol Nawroki a regresar al país
Agencias
Óscar Roca, candidato por A Coruña

Un trabajador de los Servicios Sociales será el candidato de Alternativa dos Veciños a la Alcaldía de A Coruña
Ana Herrero
Sober, con Carlos Escobedo al frente, en una imagen promocional

Carlos Escobedo, de Sober | "Los Suaves han significado mucho para mí a la hora de escribir"
Óscar Ulla
hallowen

Apoteosis zombi en una jornada apocalíptica en los barrios de A Coruña
Guillermo Parga