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A Coruña

Un juzgado de A Coruña bloquea la venta de un coche que se quedó una financiera por impago

Efe
30/10/2026 11:35
Fotografía de los juzgados en A Coruña 
El Ideal Gallego
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Un juzgado de primera instancia de A Coruña ha prohibido de forma cautelar a una empresa de préstamos con garantía de vehículo vender, transmitir, cambiar de titular o realizar cualquier negocio con el coche de una clienta mientras se tramita la demanda que pide anular la operación.

La demanda sostiene que la empresa se quedó con el vehículo mediante un pacto comisorio, un mecanismo prohibido por el Código Civil que permite al prestamista apropiarse del bien dado en garantía, según explica LLR Abogados en un comunicado.

El auto, fechado el 27 de octubre, recoge que la clienta recibió un préstamo de 8.000 euros y, el mismo día, firmó junto a él una opción de compra del coche a favor de la prestamista, un contrato de compraventa ya redactado, una autorización a una gestoría para cambiar la titularidad en la Dirección General de Tráfico y un contrato de prestación de servicios.

El propio contrato valoraba el vehículo en 14.925 euros, pero, tras el impago de dos cuotas, la empresa utilizó esos documentos para poner el coche a su nombre en Tráfico, sin pasar por un juez.

El juzgado considera que concurren los dos requisitos legales para aplicar la medida cautelar ya que, por un lado, aprecia indicios de que la operación podría ser irregular, pues combina un préstamo de 8.000 euros con una opción de compra y una compraventa pactada previamente sobre un vehículo cuyo valor casi duplica esa cantidad.

Por otro, advierte del riesgo de que el coche se venda a un tercero durante el procedimiento, lo que podría impedir ejecutar una futura sentencia.

El magistrado considera que la prohibición es proporcionada, puesto que no limita el uso del vehículo, sino únicamente la posibilidad de venderlo o transmitirlo.

Según LRR Abogados, la decisión presenta además una particularidad: se ha adoptado sin escuchar previamente a la empresa demandada, una posibilidad que está recogida en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para situaciones de urgencia o cuando avisar a la otra parte pueda comprometer la efectividad de la medida.

En este caso, el juez entiende que comunicarlo previamente a la financiera podría haber propiciado o acelerado la venta del coche.

"Estos préstamos se anuncian como dinero rápido sin dejar de usar el coche, pero junto al préstamo se firman papeles que permiten a la empresa quedarse el vehículo en cuanto hay un retraso. Cuando el coche ya ha cambiado de nombre en Tráfico, lo urgente es impedir que se venda a otra persona, y el juzgado lo ha entendido así. Recomendamos a quien haya firmado algo parecido que revise todos los documentos, no solo el préstamo", señala María Losada López-Rúa, abogada de LLR Abogados.

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