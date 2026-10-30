¿Quieres una entrada doble para asistir al Dépor-Osasuna del lunes? Aquí te indicamos los pasos para conseguirla

El anuncio del sorteo

El Ideal Gallego ofrece a sus lectores la posibilidad de asistir al partido entre Deportivo y Osasuna que se jugará este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Para ello sacamos a sorteo una entrada doble con acceso a la grada de Tribuna Superior.

Participar es muy sencillo porque se puede hacer a través de nuestra cuenta de X (antiguo Twitter). Basta con cumplir estas dos premisas:

1. Seguir la cuenta @elidealgallego_

2. Repostear en X el tuit que enlaza a esta noticia

El sorteo estará abierto hasta el mismo lunes a las 12 de la mañana y las entradas se entregarán a través de un mensaje directo a la persona agraciada.