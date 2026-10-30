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A Coruña

¿Quieres una entrada doble para asistir al Dépor-Osasuna del lunes? Aquí te indicamos los pasos para conseguirla

El Ideal Gallego sortea entre sus lectores la opción de animar al equipo en Riazor

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/10/2026 19:44
WEB SORTEO ENTRADAS DEPOR 1200X675 (02-22-2026) depor-osasuna
El anuncio del sorteo
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El Ideal Gallego ofrece a sus lectores la posibilidad de asistir al partido entre Deportivo y Osasuna que se jugará este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Para ello sacamos a sorteo una entrada doble con acceso a la grada de Tribuna Superior.

Participar es muy sencillo porque se puede hacer a través de nuestra cuenta de X (antiguo Twitter). Basta con cumplir estas dos premisas:

1. Seguir la cuenta @elidealgallego_

2. Repostear en X el tuit que enlaza a esta noticia

El sorteo estará abierto hasta el mismo lunes a las 12 de la mañana y las entradas se entregarán a través de un mensaje directo a la persona agraciada.

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