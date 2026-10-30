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Cambio del kiosco de la ONCE de Ronda de Outeiro
A Coruña

Nuevo aspecto para el kiosco de la ONCE de la Ronda de Outeiro

Varios operarios llevaron a cabo esta mañana la sustitución del antiguo puesto de venta por una nueva instalación.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/10/2026 11:29

La Ronda de Outeiro cuenta desde hoy con un nuevo kiosco de la ONCE. Durante la mañana de este viernes, varios operarios trabajaron en la retirada del antiguo puesto y en la instalación de uno nuevo, renovando así uno de los puntos habituales de venta de cupones de la zona.

El cambio se realizó durante las primeras horas del día y llamó la atención de los vecinos y viandantes que pasaban por este concurrido vial coruñés.

Con esta renovación, el kiosco presenta una nueva imagen y unas instalaciones actualizadas para continuar ofreciendo a los coruñeses la posibilidad de adquirir sus cupones y participar en los distintos sorteos de la ONCE.

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