Nuevo aspecto para el kiosco de la ONCE de la Ronda de Outeiro

La Ronda de Outeiro cuenta desde hoy con un nuevo kiosco de la ONCE. Durante la mañana de este viernes, varios operarios trabajaron en la retirada del antiguo puesto y en la instalación de uno nuevo, renovando así uno de los puntos habituales de venta de cupones de la zona.

El cambio se realizó durante las primeras horas del día y llamó la atención de los vecinos y viandantes que pasaban por este concurrido vial coruñés.

Con esta renovación, el kiosco presenta una nueva imagen y unas instalaciones actualizadas para continuar ofreciendo a los coruñeses la posibilidad de adquirir sus cupones y participar en los distintos sorteos de la ONCE.