Nieves Abarca | “Si Lugrís fuese inglés, lo conocería todo el mundo”

La escritora coruñesa Nieves Abarca Patricia G. Fraga

Hace una década, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo crearon el personaje de la detective Sonia Ruiz. Sus aventuras forman parte de la colección ‘SeisDoble’ de la editorial palentina menosCuarto y van cambiando de manos en cada publicación. Rafa Melero, Rafael Valbona, Graziella Moreno o Andreu Martín son algunos de los nombres que han firmado las novelas cortas de Sonia Ruiz antes de que llegara a las manos de la escritora coruñesa Nieves Abarca, que acaba de publicar ‘Los restos del naufragio’, que presentará el 5 de noviembre en Fiandón.

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Hay “determinados aspectos” y “determinados personajes” que tienen que aparecer, pero Abarca destaca la “libertad para escribir la aventura que tú quieras”. Y la decisión en este caso parecía clara: Sonia Ruiz tenía que venir a A Coruña.

¿Tenía claro desde el primer momento que, de aceptar, traería a Sonia a A Coruña?

Claro, por supuesto. Sonia es de Madrid, ella trabaja allí, pero, por ejemplo, los escritores catalanes se la llevan a Barcelona sin ningún tipo de problema. Entonces dije, pues en esta, a Coruña (sonríe). Inventé la historia para que viniese a pasar unas vacaciones.

¿Es complicado trabajar con un personaje que ha pasado por tantas manos antes que las suyas?

Creo que no. Cada escritor le pone lo que él aporta. Si tuviera que crearlo de cero sería más complicado, pero al tener ya tantas cosas, tantos casos, tantos novios... a mí me resultó bastante fácil. Vas cogiendo, vas inspirándote en los demás, pero a partir de ahí creas lo tuyo. No me resultó difícil, al revés, me pareció muy grato, me salió de una manera bastante orgánica.

Además de traerla a A Coruña, ¿que le ha aportado a Sonia?

Me la traje y lo que se encontró fue la Costa da Morte, las casas modernistas... Intenté hacer una novela muy de aquí, muy coruñesa, con Lugrís, la Estrella Galicia... esos aspectos de nuestro día a día.

La novela pasa por el Kiosco Alfonso, el Colón, la Torre...

Sí, por el hotel Finisterre, por todo, sí. Después también esta casa modernista que hay en la avenida de Oza, que no sé si te suena, que está arriba de todo, y el Pazo del Inglés también. No me dediqué a poner los sitios típicos, sino algo más original. Las Jubias, el pazo tan desconocido, esa casa modernista desconocida para el gran público, que no es la típica de plaza de Lugo. Busqué cosas que no fuesen tan típicas de Coruña, eso está muy visto.

Pese a que es una novela corta, es casi una guía para una ruta turística.

Pues sí. Es una novela corta porque la editorial también te dice la extensión que tiene que tener. Tiene que ser una novela corta. Todas las novelas de Sonia Ruiz son cortas. Eso sí me costó, porque yo soy de hacer novelas contundentes, que tengan 400 páginas, 800 páginas... esta me obligó a ser mucho más esquemática, te obliga a que un personaje tenga muy pocas líneas, pero tú ya tienes que darle la personalidad ahí, no lo puedes desarrollar a lo bestia. Eso me costó más.

E incluye a Lugrís.

A mí me encanta Lugrís. Es uno de mis pintores favoritos y me acuerdo de una exposición, hace muchos años, en el Kiosco Alfonso, que era todo Lugrís y que me dejó deslumbrada y fascinada y, a partir de ahí, Lugrís pues es uno de mis pintores favoritos. Igual que Picasso no me gusta nada (sonríe), Lugrís sí, entonces me hacía ilusión poner ahí los picasos y los lugrises.

Dice en la novela que Lugrís es un gran pintor al que hemos exportado muy poco.

Sí, sí, la verdad es que sí, es un personaje, además. No solo es que sea un gran pintor, es que es un personaje tan pintoresco, tan culto, tan fascinante... si fuese un señor inglés lo conocería todo el mundo. Siempre digo esas cosas, aquí no sabemos vendernos bien.

Lugrís no es solo un gran pintor, es un personaje tan pintoresco, tan culto, tan fascinante... Nieves Abarca

Más allá del libro, en la última entrevista que le hicimos, comentaba que le gustaría hacer un thriller futbolístico, pero ponía como condición que el Dépor estuviese en Primera...

(Ríe). De eso ya hace... Ahora sí que es el momento, ¿no? Creo que sí. Bueno, siempre he dicho que me apetece mucho escribir un crimen en el estadio de Riazor. Entonces, ya estoy planeando una nueva novela y siempre está esa sombra ahí de que igual algo cae.