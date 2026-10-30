Lamazares revisita os sentimentos da memoria da súa infancia en Palexco
Reinterpreta as súas creacións dos últimos 50 anos coa mirada e mans de hoxe en día. Até o 17 de xaneiro pódese visitar na sala municipal de exposicións de Palexco ‘Na Canella. 1973-2026’
Hai 25 anos protagonizou unha grande exposición na antiga Estación Marítima. Un cuarto de século máis tarde, o artista lalinense Antón Lamazares volta ao mesmo espazo físico, transformado, ao igual que as obras que protagonizan ‘Na Canella. 1973-2026’, a nova mostra que se poderá ver até o 17 de xaneiro na sala municipal de exposicións de Palexco.
Lamazares revisita a súa infancia, as súas obras primeiras, pero tamén as actuais e as que chegaron polo medio. Todo iso cos ollos, mans e experiencia de hoxe en día. “Revisiono, como fixeron moitas veces moitos pintores, pezas que tes no taller e as acabo 30, 40 anos máis tarde, como é o caso con algunhas delas”, apunta o propio autor tras abrir as portas da mostra en Palexco. Subliña que tamén hai obra dos 80, dos 90 “e pezas novas”, pero todas elas miradas desde esa perspectiva actual. “O sentimento que hai nesas pezas é todo memoria da miña infancia”, asegura o artista.
A intención do creador lalinense, considerado unha das figuras máis destacadas da pintura contemporánea galega, é que algo resoe no interior dos visitantes e os traslade, dalgún xeito, a esas memorias da súa infancia en Maceira, algo que asegura que o fará tremendamente feliz de conseguilo. Indica tamén que o público artista poderá ver cousas máis alá: “Hai un tipo de suxestión que un afeccionado á pintura pode pillar”, afirma cun sorriso.
Volta con esta exposición a esa contorna portuaria onde tamén mostrou a súa obra no 2001, hai 25 anos. “Aquel espacio era moito máis grande, para min é unha grande alegría estar aquí na cidade da Coruña, sempre me trataron ben”, asegura Lamazares, que lembra tamén visitas moito máis temperás como a do 74, “cando fixen aquela presentación do Concello”, comenta.
Este venres inaugurou a mostra e o sábado 31 volverá visitala para acompañar aos primeiros visitantes. Ás 12.00 horas, el mesmo guiará unha visita polo espazo da sala municipal de exposicións de Palexco que acolle a súa obra, unha forma de que o público coñeza non só as propias pezas, senón tamén os procesos creativos do propio Lamazares, así como as claves dos seus máis de cincuenta anos de traxectoria artística, que o levou a viaxar por Galicia, España, Francia, Estados Unidos ou mesmo Alemaña.