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Montaje bola de la Marina
A Coruña

La tradicional bola de Navidad ya está en la Marina


Belén Cebey
Belén Cebey
30/10/2026 11:54

La Navidad empieza a asomar en A Coruña. La tradicional bola luminosa de La Marina ya ha llegado a su ubicación habitual y los operarios trabajan en el montaje de una de las instalaciones más esperadas de las fiestas.

La gran esfera, situada en la explanada de La Marina, junto a la Autoridad Portuaria, es cada año uno de los principales reclamos de la iluminación navideña de la ciudad. Además de convertirse en uno de los elementos más fotografiados por vecinos y visitantes, funciona como uno de los photocalls más populares durante el mes de diciembre.

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Las piezas que componen la estructura han llegado este viernes, por lo que su instalación estará lista en cuestión de horas. Su presencia anuncia que la cuenta atrás para las fiestas navideñas ya ha comenzado en la ciudad herculina.

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