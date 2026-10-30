La matriz de Finca Montesqueiro destina 6,37 millones de euros a una nave de material de obra en Meicende

Obras en la parcela en la que Inverfago construirá su nueva nave de material de obra en Meicende Carlota Blanco

Inverfago, empresa matriz del grupo que administra la conocida Finca Montesqueiro, destinará 6,37 millones de euros a la ejecución de un importante proyecto que promueve en la zona fronteriza situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo.

La documentación técnica sobre esta iniciativa revela múltiples datos. Entre ellos, figura que se construirá una "nave destinada a actividades de administración, fabricación, almacenamiento, venta y manipulación de material de construcción" para la instalación "de tabique seco y falsos techos de yeso, cubiertas, aislamientos térmicos y acústicos", además de otros productos para "edificaciones en general".

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La parcela en la que se ejecutará el proyecto tiene una superficie de 29.589 metros cuadrados y la edificabilidad autorizada por el Ayuntamiento de Arteixo es de 8.853 metros cuadrados. El inmueble tendrá un bajo y una primera altura, con una altura total de entre 7,50 y 9 metros. También se habilitarán 137 plazas de aparcamiento. Este inmueble se ubicará en el número uno de la avenida de A Coruña.

La licencia de obra lograda por la empresa recoge que el presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a la cantidad de 6.365.380 euros y que las obras ordinarias de urbanización supondrán 11.004 euros. De este modo, el total llega a los 6.376.384 euros.

El solicitante de la autorización municipal fue Inverfago, aunque estas instalaciones también serán utilizadas por las sociedades mercantiles Zergal 2001, Disacustic, Tabigal, Metalyeso, Metalgips Europa, Placas Nortes y B8 Nova Construct.

Nueva vida

Las obras se desarrollan en una parcela que ocupa una superficie total de 29.589 metros cuadrados. En concreto, linda con la carretera AC-552 y también con la autopista AG-55. Se ubica en un lugar conocido por los habitantes de la zona como A Báscula, que está ubicado a muy poca distancia de la fábrica de Resonac y del centro comercial Marineda City.

Este proyecto empresarial dará una nueva vida a un terreno que permanece sin actividad desde hace muchos años y que en el pasado albergó una báscula destinada al pesaje de camiones que fue desmantelada en su momento. Ahora, se prepara para acoger este nuevo inmueble.