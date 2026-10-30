La matriz de Finca Montesqueiro destina 6,37 millones de euros a una nave de material de obra en Meicende
Esta instalación se ubicará en la frontera entre A Coruña y Arteixo
Inverfago, empresa matriz del grupo que administra la conocida Finca Montesqueiro, destinará 6,37 millones de euros a la ejecución de un importante proyecto que promueve en la zona fronteriza situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo.
La documentación técnica sobre esta iniciativa revela múltiples datos. Entre ellos, figura que se construirá una "nave destinada a actividades de administración, fabricación, almacenamiento, venta y manipulación de material de construcción" para la instalación "de tabique seco y falsos techos de yeso, cubiertas, aislamientos térmicos y acústicos", además de otros productos para "edificaciones en general".
La parcela en la que se ejecutará el proyecto tiene una superficie de 29.589 metros cuadrados y la edificabilidad autorizada por el Ayuntamiento de Arteixo es de 8.853 metros cuadrados. El inmueble tendrá un bajo y una primera altura, con una altura total de entre 7,50 y 9 metros. También se habilitarán 137 plazas de aparcamiento. Este inmueble se ubicará en el número uno de la avenida de A Coruña.
La licencia de obra lograda por la empresa recoge que el presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a la cantidad de 6.365.380 euros y que las obras ordinarias de urbanización supondrán 11.004 euros. De este modo, el total llega a los 6.376.384 euros.
El solicitante de la autorización municipal fue Inverfago, aunque estas instalaciones también serán utilizadas por las sociedades mercantiles Zergal 2001, Disacustic, Tabigal, Metalyeso, Metalgips Europa, Placas Nortes y B8 Nova Construct.
Nueva vida
Las obras se desarrollan en una parcela que ocupa una superficie total de 29.589 metros cuadrados. En concreto, linda con la carretera AC-552 y también con la autopista AG-55. Se ubica en un lugar conocido por los habitantes de la zona como A Báscula, que está ubicado a muy poca distancia de la fábrica de Resonac y del centro comercial Marineda City.
Este proyecto empresarial dará una nueva vida a un terreno que permanece sin actividad desde hace muchos años y que en el pasado albergó una báscula destinada al pesaje de camiones que fue desmantelada en su momento. Ahora, se prepara para acoger este nuevo inmueble.