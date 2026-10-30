La compañía Evolve ficha a la coruñesa Leticia Álvarez en plena batalla de las grandes empresas por el talento en IA

Leticia Álvarez, Chief Revenue Officer de Evolve

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales focos de competencia entre las grandes empresas, que buscan profesionales capaces de integrar esta tecnología en sus procesos de trabajo. En este escenario, la compañía española Evolve ha anunciado la incorporación de la coruñesa Leticia Álvarez como nueva Chief Revenue Officer (CRO), un fichaje con el que pretende impulsar su crecimiento y reforzar su presencia en el mercado empresarial.

Álvarez cuenta con más de diez años de experiencia en compañías internacionales como Microsoft, Gartner y Google Cloud, donde ha trabajado en el desarrollo de grandes acuerdos relacionados con tecnología, servicios en la nube e inteligencia artificial.

Desde este nuevo puesto, será responsable de liderar la estrategia comercial y de crecimiento de Evolve, además de poner en marcha una nueva línea de negocio enfocada en empresas.

Su incorporación llega en un momento en el que las organizaciones están acelerando la integración de la inteligencia artificial en sus estructuras. Según datos del Institute for Business Value de IBM, el 82 % de las organizaciones españolas encuestadas cuenta ya con un director de inteligencia artificial, frente al 22 % registrado un año antes.

Sin embargo, existe una importante diferencia entre la inversión tecnológica y su utilización real. Los primeros ejecutivos consultados estiman que solo el 25 % de sus empleados utiliza habitualmente la inteligencia artificial en su trabajo. Además, el 85 % considera que el éxito de esta tecnología depende más de su adopción por parte de las personas que de las propias herramientas. Esta brecha es precisamente uno de los ámbitos en los que Evolve quiere reforzar su actividad.

La compañía busca establecer relaciones a largo plazo con las organizaciónes, ofreciendo formación especializada en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. Su propuesta también incluye facilitar el acceso a profesionales preparados para cubrir las nuevas necesitades tencológicas del mercado laboral.

El fundador y CEO de Evolve, Josef Brocki, considera que la experiencia de la nueva directiva permitirá acercar el talento formado por la compañía a un mayor número de organizaciones.

"Las empresas necesitan gente que aporte desde el primer día, y eso es lo que formamos en Evolve", señala Brocki, quien destaca el conocomiento de Álvarez sobre las necesidades de las grandes compañías.

Por su parte, Leticia Álvarez apunta a que uno de los principales retos de las empresas no está únicamente en adquirir tecnología, sino en conseguir que sus equipos sepan utilizarla e incorporarla a sus procesos de trabajo.

"En estos años he visto muchas veces la misma escena: una empresa invierte en tecnología y, unos meses después, su equipo apenas la usa. Casi nunca falla la herramienta. Lo que falla es que nadie la ha integrado en la forma de trabajar de la empresa ni ha preparado a las personas para usarla", explica Leticia Álvarez. La directiva defiende que la inteligencia artificial debe incorporarse a la estrategia empresarial desde el principio y acompañarse de equipos preparados para aprovechar sus posibilidades. "La IA no transforma a las organizaciones, las personas sí", concluye.

Con este nombramiento, Evolve pretende consolidar su posicionamiento en el sector de la capacitación tecnológica y ampliar su actividad hacia el mercado empresarial.