Javier de Toro, coordinador de la unidad docente de Medicina en A Coruña | “Habrá un crecimiento en el número de alumnos, pero hay que ser prudentes”

El reumatólogo Javier de Toro, esta mañana, en el Chuac Quintana

Este curso 2026-27 se antojaba como histórico para la Universidad de A Coruña. Y no es para menos. Será, previsiblemente cuando por fin se cumpla una descentralización del segundo ciclo del grado de Medicina de la USC. En la urbe herculina, el encargado de que esto se cumpla es Javier de Toro Santos (Santiago, 1960), jefe en el servicio de Reumatología del Chuac con más de treinta años de experiencia compaginando su labor médica con la docente. Como coordinador de la nueva unidad docente del Chuac -y director del departamento médico de la UDC-, De Toro pondrá "toda la carne en el asador" para que, cuando lleguen los primeros alumnos para cursar la práctica de quinto curso -a partir de enero-, esté todo debidamente organizado.

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¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de la formación en A Coruña del grado de Medicina?

Ilusionado, pero también con un gran sentido de la responsabilidad. Esto es un paso histórico para la formación técnica en Galicia. Es una excelente noticia para el estudiantado, para los hospitales de la red del Sergas y para las tres universidades. Hay que recordar que nuestro hospital, el Chuac, tiene una gran tradición docente. Tenemos más de 50 años en la formación de MIR o en los rotatorios, por ejemplo. Esto es un paso más, que nos va a obligar a organizar y fortalecer esta capacidad que tenemos desde el centro en un proyecto compartido. Tenemos que poner toda la carne en el asador para que esto salga bien, porque es buena noticia para todos.

Usted coordinará la unidad docente del Chuac. ¿De qué se encargará exactamente esta institución?

Como es un proyecto colaborativo, lo más importante es la coordinación. Eso permitirá que se garantice que la calidad docente y la evaluación sea similar en todos los centros donde se va a descentralizar. Independientemente de si es en A Coruña, Santiago o Vigo, con los mismos criterios de evaluación, por supuesto. En esta unidad, lo primero que haremos será reunir a todos los que estamos implicados, tanto en nuestro hospital, que hay grandísimos profesionales, pero hay más. Al lado de un médico siempre hay alguien aprendiendo. Eso lo llevamos en los genes. Todos los médicos tenemos esta característica, no solamente hacer asistencia, sino, además, incorporar la ciencia, la investigación y la formación. Tenemos que escuchar a todos y, sobre todo, coordinar al profesorado de todos los servicios hospitalarios, también con los departamentos de Santiago y Vigo. Tenemos que definir responsabilidades para anticipar nuestras dificultades. El objetivo final es que cuando lleguen los estudiantes encuentren una estructura bien organizada y un equipo comprometido.

Además, se crea también un departamento de medicina, del que también estará al frente director. ¿Cómo se complementará con la unidad docente?

Tenemos que rentabilizar todos los recursos que tengamos. Afortunadamente aquí en A Coruña tenemos también este departamento de medicina, donde estamos 48 profesionales, de los cuales médicos somos 30, y en donde también tienen otro tipo de actividades en otras titulaciones. Lo más importante de esto es que es transversal. Todo lo que se pueda aportar para este proyecto colaborativo, bienvenido sea. Es una pieza muy clave también ahora en la formación de los estudiantes, de forma general, incluyendo también ahora al de Medicina.

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Usted actualmente dirige el servicio del Reumatología del Chuac, institución a la que se incorporó a finales de los años 80. Pocos años después, comenzó su trayectoria como docente en la UDC. ¿Cómo es compaginar ambas facetas?

Yo disfruto porque estoy rodeado de personas extraordinarias. Tanto la universidad como el hospital, son instituciones de altísima cualificación profesional. Lo que sí he aprendido es a delegar y a trabajar en equipo. Estas son dos características que hay que trasladar al estudiantado. El estudiantado no solamente tiene que saber conocimientos, también tienen que saber razonar, trabajar en equipo y enfrentarse a la situación y a las personas enfermas, a los pacientes y a sus familiares. Esto es muy importante, sobre todo, para que tengan ese primer contacto con el ejercicio de la medicina. Queremos, además de enseñar la medicina, que aprendan a ser médicos, que es más completo.

Desde su incorporación a la UDC, usted vivió todos esos alegatos en los que la universidad se posicionaba a favor de impatir Medicina. El último de ellos, hace poco más de un año. ¿Llegó a pensar que se impartiría el grado en la ciudad?

Lo más importante es hacer una apuesta decidida por este compromiso. Es un cambio importante y transformador del desarrollo de la enseñanza de la medicina. Y todo esto necesita acuerdos. Tenemos que estar satisfechos porque haya habido estos acuerdos. Lo que tenemos que apostar, una vez alcanzado este acuerdo, es que nos permita avanzar a todos. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y demostrar que este modelo de colaboración funciona, ya tendremos tiempo, a lo largo de los próximos años, para ver, evaluar e ir corrigiendo sobre la marcha.

El estudiantado no solo tiene que saber conocimientos, también tienen que saber razonar y enfrentarse a los enfermos y sus familiares" Javier de Toro, jefe de Reumatología en el Chuac

¿Usted cree que A Coruña tiene los mimbres necesarios para llevar a cabo la titulación de Medicina?

Ganas e ilusión, eso son los mimbres más importantes. Nosotros tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión, y además tenemos a muchos compañeros implicados en la enseñanza y en la docencia universitaria. Esto va a exigir modular las necesidades y esas tenemos que verlas tanto con Santiago como en Vigo. Tenemos mucho camino recorrido y tenemos mucho más que recorrer, esto se hace pasito a pasito.

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¿Cree que la correcta descentralización del grado es la mejor solución?

Es la que se ha logrado consensuar, y una vez que se llegó a ese consenso en un cambio de envergadura, es lo mejor. Esto es una transformación importante en la docencia de medicina para Galicia y exige mucha cabeza fría, mucha colaboración y, sobre todo, mucha coordinación.

¿Qué le faltaba al anterior acuerdo, firmado en 2015?

No se ha desarrollado lo suficiente. Este sí contempla ese correcto desarrollo, con la implicación de las unidades docentes, ya de forma descentralizada. Aquí está totalmente aclarado qué es una descentralización global donde el alumnado se incorpora a las diferentes unidades docentes en los diferentes hospitales de Galicia. Y eso también contempla las clases teóricas, donde se pueden desarrollar los diferentes profesores. Para eso hay que tener profesorado. Aquí tenemos muchísima implicación y personas que ya tienen muchísima trayectoria y experiencia y que se pueden acreditar o que ya están acreditados. Estas posibilidades antes no estaban bien reflejadas. Este convenio nos da las posibilidades de que cada unidad docente se desarrolle de forma más integral y más completa. Esa es la gran diferencia.

Esta unidad estará integrada por 40 profesores, la mayoría de ellos, eso sí, adscritos a la USC. ¿Es importante lograr mayor autonomía de contratación de profesorado de UDC para el grado de Medicina de Santiago?

El desarrollo de este proyecto de colaboración va a facilitar que sea 50% de profesorado de la UDC y 50% de la USC. Eso está pactado, cosa que antes no había. Esto nos va a facilitar que nosotros podamos brindar al estudiantado las posibilidades de conocer un entorno de aprendizaje diferente en un hospital que en otro. Eso va a ser un estímulo para diferenciarnos. Esa pequeña competitividad va a facilitar también el desarrollo y a va a mejorar mucho la implicación del estudiantado. En este sentido, nosotros somos médicos que trabajamos en el hospital, tenemos diferentes especialidades y tenemos un clima cordial de colaboración. Por lo tanto, esto va a ser muy fluido, no hay ningún hándicap.

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Este año llegarán a partir de enero los primeros estudiantes. Serán un total de 40, muchos menos de lo previsto. ¿Le preocupa que la cifra sea similar en los próximos años?

Es un tema difícil de prever porque la distribución del alumnado va a tener necesidades de alojamiento. En estos momentos complicados en el tema del alquiler, la decisión va a ser importante. Hay que facilitar que el estudiantado se pueda ir acoplando a las diferentes unidades y nosotros tenemos que facilitarles un entorno de aprendizaje donde se desarrollen como personas, como profesionales y que entiendan la medicina y qué es eso de ser médico. Yo creo que habrá un crecimiento en el número de alumnos, pero hay que ser prudente en este sentido. No sabemos lo que va a pasar, el tema de los alquileres ha sobrevenido a todo nuestro país e implica grandes problemas de profesionales, no solamente trabajadores en grandes ciudades, también en pequeñas. Esto nos va a condicionar, está claro, igual que ya lo hace con el acceso a las universidades y a los estudios.

¿Cómo afectará el proyecto del Nuevo Chuac en la formación de alumnos de Medicina?

Una de las cosas que se están mirando es saber dónde es el mejor lugar para impartir la enseñanza teórica. A mí me gustaría que eso se haga dentro del hospital, porque la idea de formarse dentro del hospital, con sus aulas dentro, pues es una forma idónea para fortalecer la idea del médico. Aquí estamos desarrollando el Nuevo Chuac, donde se contempla una torre donde habrá también aulas. No podemos desaprovechar estas posibilidades. Hay que incorporar al alumnado cuanto antes al hospital, donde haya clases teóricas y prácticas.