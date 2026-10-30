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A Coruña

‘EL’ instituto de A Coruña con más de 130 años de historia a sus espaldas se renueva

El centro de enseñanza tiene muy a gala ser el primero de su clase en A Coruña, y haber acogido en sus aulas a muchos de los hombres y mujeres más ilustres que ha dado Galicia

Abel Peña
Abel Peña
30/10/2026 02:30
La directora sube la escalera del observatorio, ayer | carlota blanco
La directora sube la escalera del observatorio, ayer | carlota blanco
Carlota Blanco
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La primera lección que imparte Isabel Ruso, directora del Eusebio da Guarda, es que no es ‘UN’ sino ‘EL’ instituto porque, como recalca, cuando se abrió “no había otro”. Cuesta imaginar que alguna vez esta institución educativa tuviera un emplazamiento distinto que la plaza de Pontevedra, pero lo cierto es que abrió por primera vez sus puertas en la calle de Herrerías, en la Ciudad Vieja, en 1862, y desde el principio fue un referente de la enseñanza.

Porque el primer proyecto de instituto tomó como solar el palacio de los marqueses de Camarasa, en el que se ubica actualmente el CEIP Cidade Vella. En aquella época, reinaba Isabel II, que había decretado que cada capital de provincia tuviera su instituto. El primer curso fue el 1864-1865, pero las incomodidades y deficiencias del inmueble dificultaban las labores de enseñanza a los profesores.

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El filántropo Eusebio Lázaro da Guarda González contrató a Faustino Domínguez y Coumes-Gay, para levantar el nuevo edificio, que se inauguró en 1890. Así continuó muchos años hasta que, en 1947, los varones se reubicaron en el Salvador de Madariaga, de manera que el Eusebio da Guarda fue conocido como ‘el femenino’.

Escuela de Bellas Artes

Pero no solo fue el primer instituto: el Eusebio da Guarda puede presumir de haber albergado el primer Observatorio Meteorológico de A Coruña. Este existía ya en la calle Herrerías, pero fue en la azotea de la plaza de Pontevedra donde contó con un quiosco. Y, por si fuera poco, también acogió la Escuela Provincial de Bellas Artes. “Estaba en la planta baja, el instituto en la primera y en la segunda, las viviendas de los conserjes y la biblioteca”, explica Ruso. Por sus aulas han pasado alumnos de renombre, aunque ninguno tan famoso como Pablo Picasso, que comenzó a esbozar su carrera como pintor universal aquí. También ha acogido a políticos como Manuel Fraga Iribarne, e incluso se sospecha que Francisco Franco pudo venir desde Ferrol no para estudiar, pero quizá para someterse a algún examen, comenta Ruso, aunque advierte de que el rastro documental es escaso.

Pablo Picasso

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Entre dictadores y dictados, la historia de este edificio como centro de enseñanza tiene ya 136 años e incluye otros nombres reconocibles, como el del naturalista Víctor López Seoane como profesor de Historia Natural, o el futuro médico Roberto Nóvoa Santos como alumno y la matemática María Wonenburger. 

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