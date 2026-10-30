Operarios trabajando en el derrumbe del vertedero de Bens Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los cambios de dirección de viento asustaron a los coruñeses, a pesar de que algunos aseguranron estar ya acostumbrados a soportar el mal olor de origen desconocido; hace 50 años, en 1976, un joven agredió a un muchacho que trabajaba con su padre en un cementerio coruñés; hace 75 años, en 1976, se celebró en La Coruña el Día de los Caídos y hace 100 años; en 1926, el Director General de Prisiones visitó las obras del Palacio de Justicia en la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Un fuerte hedor despierta de nuevo el recuerdo del vertedero de Bens

Los coruñeses volvieron a tener que agarrarse a su nariz para sobrevivir al fuerte olor que ayer se posó sobre algunos barrios de la ciudad. Un ligero viento del suroeste trajo un aroma que a muchos no sorprende, ya que por la proximidad de sus viviendas a la Refinería o a la zona de la depuradora de Bens parecen estar acostumbrados.

Entre los culpables del problema se barajan siempre los mismos nombres: Nostián, la depuradora de Bens, la fábrica Ártabra y la Refinería, pero cada uno de ellos asegura no ser el culpable y acusa al vecino.

Por otra parte, los vecinos de Monte Alto reclaman al Ayuntamiento que mejore las condiciones de seguridad en la plaza para evitar que se produzcan nuevos accidentes.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Un joven agrede a un muchacho en el cementerio coruñés

Un joven de 15 años, vecino de Fonteculler, se hallaba trabajando en el cementerio con su padre cuando pasó por allí un muchacho apuesto, alto, moreno y fuerte, quien sin que se pudieran explicar las causas, golpeó al joven y estropeó una pequeña máquina de transporte de materiales de construcción, a la que ocasionó daños por valor de 10.000 pesetas.

También produjo desperfectos en el coche de un obrero que trabajaba con ellos. También en la Jefatura Superior de Policía se personó un hombre propietario de unos almacenes en la calle Fuente del Álamo para denunciar que habían desaparecido 11.000 pesetas que había encima de una mesa antes de abandonar el local

Portada de El Ideal Gallego del 30 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Día de los Caídos, conmemorado en La Coruña con gran solemnidad

Tuvo lugar en la iglesia de San Jorge un solemne acto fúnebre en memoria de cuántos dieron sus vida por la Patria en nuestra Cruzada de Liberación. La misa, organizada por la jefatura Provincial del Movimiento, estuvo muy concurrida y en ella hicieron acto de presencia no sólo las representaciones oficiales sino también gran número de fieles, entre los que se registraba la asistencia de familiares de los caídos así como también de excombatientes en nuestro Movimiento Nacional.

Por otro lado, un trolebús de la línea Monelos a San Amaro, se precipitó contra la acera en las inmediaciones del edificio de Telefónica, destrozando la luna y causando heridas a un hombre que realizaba tareas de limpieza.

Portada El Ideal Gallego del 30 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El Director General de Prisiones visita las obras del Palacio de Justicia

El Director general de Prisiones, acompañado por el alcalde señor Casás, realizó una visita de inspección a la obra en construcción del palacio de Justicia, realizando más tarde igual visita a la actual cárcel y a la que está construyéndose en terrenos inmediatos a la Torre de Hércules.

De acuerdo con el contratista del palacio de Justicia se convino en reservar la planta baja de aquel amplio edificio para archivo de la Audiencia y para el archivo regional, con lo cual queda atendida la apremiante necesidad de alojar los muchos importantes legajos de tales archivos, trasladándolos del lugar poco adecuado en que hoy se hallan instalados con manifiesto perjuicio de los documentos que en ellos se custodian. El Palacio de Justicia está edificándose con extraordinaria rapidez.