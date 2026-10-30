El Halloween más tóxico de A Coruña: guitarra en mano y en sesión de tarde
La calle Torreiro comenzará a bailar al caer el sol
Establecido como un epicentro de la movida de A Coruña tanto en San Juan como en Carnaval, la calle Torreiro se subirá al tren (de la bruja en este caso) e intentará que el tardeo sea la antesala de una de las noches más fuertes del año. Por eso, con motivo de Halloween la música no faltará.
Entre las 19.00 y las 21.00 horas, es decir, cuando caiga el sol y las tinieblas empiecen a conquistar la ciudad, José Brea protagonizará un concierto al aire libre en medio de la calle. Organiza La Tóxica, aunque la idea es dotar de la misma vida que en otras grandes noches al entorno de Torreiro.
José Brea es uno de los músicos más aclamados y celebrados de cuantos pasan por la hostelería de A Coruña, y desde la propiedad de La Tóxica se hace un llamamiento a comenzar en esa clave de tardeo una de las noches más importantes del año. De este modo, conecta casi geográficamente con la fiesta a modo de vermuteo de la calle José Sellier.