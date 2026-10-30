El Eusebio da Guarda enseñará su fachada trasera a la ciudad

La directora, Isabel Ruso, mira la conexión entre el edificio histórico y el nuevo, que se derribará con la reforma que incluye renovar la cubierta de zinc Carlota Blanco

Durante las horas lectivas, el silencio reina en los pasillos del centro de enseñanza más emblemático de A Coruña, el Instituto Plurilingüe Eusebio da Guarda, pero pronto esta tranquilidad será alterada por el ruido de las obras, porque la Xunta va a acometer una reforma que, entre otras cosas, permitirá que la fachada posterior del edificio antiguo se pueda contemplar desde fuera, desde Modesta Goicouría. La directora del centro, Isabel Ruso, habla en nombre de todo el claustro cuando afirma que soportarán las molestias “con alegría”.

El centro consta de la parte nueva, que da al Paseo Marítimo, y la vieja, la que se contempla desde la plaza de Pontevedra. En los años 60 se construyó una unión a la altura del primer piso, en “zigzag”, como explica la propia directora, que no duda en calificar la obra de “chapucera”. Eso quiere decir que no hay una conexión directa entre ambos edificios en la planta baja, pero con las nuevas obras se abrirá una. Esto permitirá recuperar la fachada de la primera planta, incluidas las ventanas que ahora dan al pasillo, y la que se había convertido en la puerta. Todas volverán a recobrar el aspecto original.

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También se derribará parte del muro que une ambos edificios en la calle Modesta Goicouría, que es lo que permitirá echar un vistazo a los viandantes, y se podrá ampliar el patio, que ahora acoge a cientos de alumnos, eliminando la escalera elevada que une ambos edificios. Aunque los mayores pueden salir a la plaza de Pontevedra para disfrutar del aire libre durante el tiempo de recreo, los menores tienen que permanecer dentro del recinto. Y, como ocurre a menudo en los edificios de enseñanza más antiguos, Ruso apunta: “El espacio de descanso lo tenemos más complicado; en los recreos hay casi 500 niños”.

Cada día lectivo acuden a este centro un total de 800 alumnos. “Como instituto, somos diferentes porque tenemos doce bachilleratos. Eso nos hace un poco distintos del resto de la ciudad”, aclara la directora.

Accesibilidad

Respecto a las nuevas obras, que comenzarán en 2027, Ruso pone el acento sobre la accesibilidad. En el edificio antiguo ya se instaló un ascensor y esta es una de las mejoras que se van a llevar a cabo el próximo año: la instalación de otro elevador que complemente al que ya existe. Además, este aspecto, el de la movilidad, afecta también a la seguridad, porque se van a mejorar los accesos de emergencia que figuran en el plan de autoprotección del centro.

También se van a mejorar el vestuario y los baños, además de completar el aislamiento de la parte baja del edificio nuevo. Como señala Ruso, “la parte superior está impecable, pero no la inferior” y señala que se filtra humedad por la pared del gimnasio (también es una herencia de los años 60) que se va a modernizar con mejores equipamientos.

La cubierta Eusebio da Guarda Carlota Blanco

Por si fuera poco, también se va a arreglar la cubierta, de zinc. Este material resiste bien el paso del tiempo, pero la unión entre las placas se ha ido aflojando y hay filtraciones, sobre todo en un edificio que se encuentra tan expuesto a la brisa salina del Atlántico, lo que afecta a la cubierta de madera.

Conviene recordar que en 2019, antes de la pandemia, el edificio ya había sido sometido a una reforma: la Consellería de Educación invirtió 1,4 millones de euros en subsanar algunas de las peores deficiencias, aislando las fachadas que daban a la playa (las de la parte moderna) y sustituyendo las ventanas por unas actuales, además de limpiar la piedra del edificio histórico y arreglar juntas, canalones... También se cambió el sistema eléctrico, sustituyendo todas sus luminarias por LED.

En aquella época hubo que acotar un espacio de la plaza de Pontevedra para que los niños salieran a jugar, puesto que parte del patio estaba ocupado por las obras. Sin embargo, esta vez no será necesario. En 2021 ya se anunció que habría una segunda fase, que es la que se va a acometer el próximo año. Esta segunda fase está incluida en los presupuestos de la Xunta para el año 2027. Son en total 15 millones de euros los que se invertirán en mejorar los colegios de la provincia y, de estos, 7,5 millones de euros están destinados a la ciudad.

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En este capítulo, la mayor partida es para el Eusebio da Guarda, cuya rehabilitación integral se lleva 2,55 millones de euros, pero el Agra do Orzán recibirá 1,85 millones para un nuevo módulo con seis aulas y la extensión del gimnasio, y el Colexio Plurilingüe de Prácticas contará con una partida de 2,2 millones de euros para diversas reformas y saneamiento.

Isabel Ruso considera que, aunque su centro se lleve la mayor parte del dinero, todavía quedan mejoras por hacer para que el instituto alcance las condiciones que se merece. “Le haría falta una tercera fase”, asegura la directora.