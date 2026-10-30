Convocan otra manifestación en A Coruña contra un acto de Vox

Protesta en María Pita el miércoles 21, antes de que estallara el disturbio Quintana

La ciudad de A Coruña todavía no ha olvidado las imágenes de los disturbios del miércoles de la semana pasada por la presencia de Vox cuando ya se ha convocado otra protesta para mañana sábado. El vicepresidente de la formación conservadora, Jorge Buxadé, anunció que acudirá mañana por la tarde a un punto informativo en el Obelisco, y ya circulan en las redes sociales convocatorias para una manifestación en los jardines de Méndez Núñez.

En el cartel se puede leer: "Contra o fsacismo, nin un paso atrás. Freemos o acto de Vox na cidade". La cita será en Méndez Núñez, frente al Casino, a menos de cien metros del obelisco a las cuatro y media de la tarde. Está previsto que Buxadé acuda a las cinco y media.

Cartel antifascista

Esto obligará a las autoridades a desplegar un importante dispositivo de seguridad. No hay que olvidar que el miércoles de la semana pasada tuvieron lugar dos manifestaciones, una para protestar contra la presencia de Santiago Abascal en María Pita, y otra por la represión policial, degeneraron en disturbios. Hubo muchos heridos leves y tres detenidos,

Por otro lado, el domingo pasado se celebró una tercera protesta, también contra la represión policial y frente a la Ssubdelegación del Gobierno, en la que no hubo incidentes que lamentar, aunque se intervino material pirotécnico a algunos jóvenes a los que la Policía identificó. Sin embargo, es más probable que la situación de mañana se parezca a la que se vivió en María Pita en la mañana del 21 de octubre.

Aquella vez, un grupo de 200 simpatizantes de Vox se concentraron en María Pita, junto a Puerta Real, mientras que casi cinco mil personas, convocadas por Galiza Nova, que ondeaban banderas rojas, se posicionaron junto al palacio municipal, mantenidos a raya por un cordón policial de antidisturbios.

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Conviene hacer notar que, aunque se habían vivido antes momentos de tensión, en los que los manifestantes empujaron e insultaron a los agentes y estos respondieron a porrazos, la violencia no se desató hasta que la reunión de Vox se había disuelto. Entonces volaron sillas y piedras y la carga policial llegó hasta la iglesia de San Jorge.

Tampoco se puede olvidar que los jardines de Méndez Núñez fueron el escenario de una campal en la noche de ese mismo día 21 cuando los agentes persiguieron por la zona verde intercambiando pedradas y bolas de goma.