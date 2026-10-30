Carlos Escobedo, de Sober | "Los Suaves han significado mucho para mí a la hora de escribir"
La banda madrileña visita este sábado la Fnac de A Coruña para firmar su nuevo disco, 'Anandamida', mientras preparan una próxima fecha en Galicia
Tras unos años sin disco con nuevas composiciones, los madrileños Sober publicaron este octubre nuevo disco, 'Anandamida', un trabajo que canta, entre otras cosas, a luchar contra el miedo. Este sábado 31 acuden a la Fnac de plaza de Lugo a firmar ejemplares y a participar de un coloquio para sus fans, aunque como explica Carlos Escobedo, voz y bajista de la formación, preparan ya una fecha en Galicia para el año que viene.
Viendo el título del disco, ‘Anandamida’ (nombre de la llamada ‘molécula de la felicidad’), ¿en qué momento diría que se encuentra Sober?
Hemos querido hacer ahí ese paralelismo del momento que vive Sober y también de esa molécula de la felicidad, que es la anandamida, que es un poco lo que nosotros sentimos, en especial yo cuando compongo. Es ese momento como de chispa, de energía y de felicidad, esa parte que uno siente cuando te llega la inspiración, la molécula de la dicha, cuando encuentras un poco esa parte tuya. Y nosotros lo valoramos así, porque la música siempre ha sido para nosotros nuestro refugio y nuestro momento de reencontrarnos con nosotros mismos.
Y explicaban antes del lanzamiento que es una composición mucho más rockera de lo habitual.
Sí, yo creo que es un disco más enérgico, incluso con estribillos más esperanzadores. Aunque yo creo que la temática de Sober siempre ha sido hablar un poco de esas emociones, esos sentimientos, pero es un disco que saca un poco más esa fuerza y es un disco donde creo que no hay cabida para baladas, digamos, o canciones más medio tiempo, como en otros discos que sí tienen, como ‘Estrella polar’, ‘Náufrago’ o ‘Eclipse’. Este es un disco más directo, son once canciones que realmente tienen mucha potencia y mucha energía.
Han cambiado un poco el proceso de composición, porque han incluido elementos electrónicos, las baterías las han dividido en dos…
Sí. A nivel de composición creo que lo tenía claro. Yo llevo componiendo casi cuatro años, y hasta que no he tenido once canciones que a mí me revolvían por dentro y me sacaban esa parte que quería contar, pues no nos hemos metido al estudio a grabar. Este disco, de alguna manera, no se ha grabado de forma convencional porque no hemos preparado el disco en el local y luego hemos ido al estudio, sino que hemos ido directamente al estudio a darle forma a esas canciones que ya estaban muy claras. Y, como bien dices, sí, hay nuevas formas de encajar la producción como las baterías, que hemos grabado la batería por un lado y los platos por otro, o toda la inserción de nuevos elementos electrónicos, como puedan ser samplers o puedan ser loops de batería mucho más actuales, más industriales. Le hemos dado un toque un poquito más actual, pero sin perder la esencia del grupo.
Me hablaba de las letras. Tienen canciones como ‘Dile al miedo’ o ‘Infinito’, que tratan esos miedos de salir de la zona de confort, ¿también se sienten así, que han salido de una especie de zona de confort con este disco?
Sí, pienso que ya no solamente como grupo, sino yo a nivel personal. A la hora de escribir tengo que decir que ya escribes de una manera mucho más libre. Darte cuenta de una parte de ti que cuenta y desnuda un poco tu personalidad o lo que realmente en ese momento tienes. Y yo creo que ‘Dile al Miedo’ es una declaración de intenciones, de salir de esa zona de confort, ya no zona de confort, sino de ese círculo donde siempre has estado muy cómodo y has estado muy bien y que, de repente, cuando has salido de ahí, han aparecido un montón de cosas que te han enriquecido, has conocido gente diferente. Sin darte cuenta, en el día a día hacemos aquellas cosas que nos funcionan y hay veces que queremos experimentar. Y cuando experimentas y cuando sales de ahí, creo que aparecen un montón de cosas. Al final el miedo siempre nos trata de llevar hacia esa zona, y cuando sales de ahí, como que te sientes más libre. Ese es el mensaje del disco en general.
Comentaba que llevaba cuatro años componiendo letras hasta tener estas once de ‘Anandamida’. Pero en paralelo también ha estado componiendo para para su proyecto en solitario, que sacó disco el año pasado, había mucha inspiración ahí acumulada...
Sí, la verdad es que sí, yo hay veces que digo “habrá que aprovechar mientras dure” (ríe). Pero es verdad que yo tenía esa otra parte, esa otra vertiente, que yo creo que esa parte de liberación también es el poder entrar ahí, hacer un disco diferente, incluso coger un poema de Lorca y hacer una canción, cosas que no se me hubiesen ocurrido jamás. Incluso hacer una versión de Los Suaves del ‘Dolores se llamaba Lola’ en acústico, que tengo que decir que fue uno de los retos y con mayor admiración a mi amigo Yosi, un homenaje porque esta canción significa mucho… bueno, la carrera de Los Suaves en general, significa mucho para mí a la hora de escribir. Involucrarte en ese tipo de proyectos también te hace tener una visión más amplia. Hubo ahí un momento bastante rico a nivel de composiciones y a nivel musical y toda esa energía es la que se queda plasmada en discos como en ‘Anandamida’.
Sobre la trayectoria del grupo, hace poco celebraban el 30 aniversario de Sober. ¿Son de mirar al pasado para ver todo lo que han conseguido o tienen más bien la vista puesta en lo que todavía queda por venir?
Pues yo creo que el pasado está muy bien revisarlo de vez en cuando, pero alojarse ahí no es algo que a mí personalmente me llame la atención. Creo que el hacer balance de estos 30 años también ha dado fruto a decir hacia dónde queremos ir. Eso sí nos ha impulsado y nos ha venido muy bien esa reflexión. Pero el grupo está ahora inmerso en el presente y, por supuesto, en el futuro, porque creo que estamos haciendo ahora grandes shows, estamos haciendo una gira que nos está llevando por todo el país y estamos viendo que el público sigue queriendo estar con nosotros, sigue queriendo escuchar música y canciones nuevas, que eso después de 32 años no es tan fácil (sonríe). Siempre busca todo el mundo las canciones clásicas y ya estamos viendo en los primeros conciertos que la gente se sabe las canciones nuevas casi a la par que que las anteriores. Tenemos la vista un poco ahí hacia el futuro.
Y, precisamente, ¿hacia dónde quieren ir?
A poder con nuestra música, nuestro estilo, conquistar un poco que la gente del rock, que es una música que siempre está un poco ahí metida en su nicho, pues poder salir y poder disfrutar de nuestra música junto a la gente que a lo mejor no le gusta tanto el rock, poder compartir con ellos. Nuestras miras siempre han sido crecer y estar en festivales como Resurrection Fest, que estuvimos hace dos años, pero también estar en festivales como Extremúsica o Viña Rock, que será el caso este año. Tratamos que nuestra música no tenga fronteras y que no sea de un nicho muy sectario, sino abrir un poco para que todo el mundo pueda entrar.
En 32 años, la industria ha cambiado muchísimo, hablábamos antes en la producción, todo lo que han ido añadiendo. Pero, en el público o en la forma de recibir la música, ¿también notan cambios tanto en los discos como en directo?
Hombre, cambios… yo creo que vivimos en un cambio constante, pero es verdad que nosotros tenemos un séquito de fans muy fieles que valoran la música cómo se hacía antes. El otro día me hizo gracia porque en un directo en Murcia... hostia... nadie estaba grabando (ríe). Y me hizo tanta gracia, justo lo contrario de lo habitual, ¿no? Dije, “joder, estoy flipando porque la gente está disfrutando del concierto desde el presente”, no como muchas veces que ves a gente que está viendo el concierto a través de la pantalla, que hacer un vídeo para un recuerdo está guay, pero creo que nuestro público sigue teniendo ese punto de "hoy vamos a disfrutar de un concierto y lo vamos a disfrutar desde ese prisma". También nos estamos sorprendiendo de que se están vendiendo bastantes discos, incluso vinilos. Ha cambiado mucho la industria, la manera de consumir, ahora hay que sacar tres singles por lo menos antes del disco para darle esa potencia, cosa que antes a lo mejor sacabas una canción y rápidamente el disco.
32 años también venir por Galicia varias veces. ¿Algún recuerdo especial?
Bastantes, hay bastantes recuerdos. Lo más cercano es un festival como el Resurrection, que crece poco a poco y que al final se ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional, poder formar parte de él ha sido algo maravilloso. Tengo muy buenas anécdotas, cuando sacábamos ‘Morfología’ fuimos a Boiro a tocar... Galicia siempre nos ha ido acogiendo poco a poco. Hace dos años hicimos cuatro o cinco fechas por allí. Al final hay mucha mucha tela, de decir, "hostia", es que en Galicia, que parece que está un poco lejos, pero sigue habiendo mucho mucho fan y nosotros queremos seguir cuidándolo, de ahí que este sábado 31 vayamos a hacer una firma de discos, charla-coloquio, para compartir con la gente en lo que preparamos alguna fecha para poder presentar el disco.
Hay previsión de concierto por Galicia, entonces.
Seguro, sí, seguro. Ya se están tocando un par de festivales que son también muy interesantes, pero sí que para el año que viene mínimo una fecha, o bien en Santiago o bien en Coruña, estaremos presentando el disco. Lo tenemos claro.