Caos ferroviario en la estación de tren de A Coruña

Decenas de personas dentro de la estación provisional esta tarde Noela Rey Méndez

Nueva jornada de caos ferroviario en la estación provisional de A Coruña. Decenas de personas se amontonaban esta tarde en el recinto, en torno a las 15.30 horas, porque los trenes en que debían partir no daban salido de la ciudad.

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El tren de las 15.00 destino Vigo-Guixar no había salido pasados cuarenta minutos de su supuesta hora de partida. Ante el caos y la acumulación de pasajeros cabreados y despistados en el andén, primero se priorizó la entrada a aquellos que tomaban el Avlo a Madrid de las 15.54, y casi una hora después de lo estipulado se embarcó a los de las 15.00.

Una empleada del Adif con un pequeño micrófono se afanó en organizar a todo el mundo, pero se escuchaba tan poco que la gente no se enteraba y eso derivó en una desorganización extra, porque los pasajeros no se colocaban en las filas indicadas.