Caos ferroviario en la estación de tren de A Coruña
Un convoy procedente de Vigo llegó a la urbe herculina con retraso en una franja horaria en la que coinciden ocho servicios
Nueva jornada de caos ferroviario en la estación provisional de A Coruña. Decenas de personas se amontonaban esta tarde en el recinto, en torno a las 15.30 horas, porque los trenes en que debían partir no daban salido de la ciudad.
El tren de las 15.00 destino Vigo-Guixar no había salido pasados cuarenta minutos de su supuesta hora de partida. Ante el caos y la acumulación de pasajeros cabreados y despistados en el andén, primero se priorizó la entrada a aquellos que tomaban el Avlo a Madrid de las 15.54, y casi una hora después de lo estipulado se embarcó a los de las 15.00.
Una empleada del Adif con un pequeño micrófono se afanó en organizar a todo el mundo, pero se escuchaba tan poco que la gente no se enteraba y eso derivó en una desorganización extra, porque los pasajeros no se colocaban en las filas indicadas.