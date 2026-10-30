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A Coruña

Caos ferroviario en la estación de tren de A Coruña

Un convoy procedente de Vigo llegó a la urbe herculina con retraso en una franja horaria en la que coinciden ocho servicios 

Noela Rey Méndez
Julia Nóvoa y Noela Rey Méndez
30/10/2026 16:15
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Decenas de personas dentro de la estación provisional esta tarde
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Nueva jornada de caos ferroviario en la estación provisional de A Coruña. Decenas de personas se amontonaban esta tarde en el recinto, en torno a las 15.30 horas, porque los trenes en que debían partir no daban salido de la ciudad. 

Estación de tren de A Coruña

Sin incidencias en A Coruña en la huelga convocada por los maquinistas de tren

Más información

El tren de las 15.00 destino Vigo-Guixar no había salido pasados cuarenta minutos de su supuesta hora de partida. Ante el caos y la acumulación de pasajeros cabreados y despistados en el andén, primero se priorizó la entrada a aquellos que tomaban el Avlo a Madrid de las 15.54, y casi una hora después de lo estipulado se embarcó a los de las 15.00.

Una empleada del Adif con un pequeño micrófono se afanó en organizar a todo el mundo, pero se escuchaba tan poco que la gente no se enteraba y eso derivó en una desorganización extra, porque los pasajeros no se colocaban en las filas indicadas.

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