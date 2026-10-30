Apoteosis zombi en una jornada apocalíptica en los barrios de A Coruña 

Dos niños de O Ventorrillo simulan haber 'matado' a un viandante Carlota Blanco

No es cuestión de discotecas, ni tampoco de niños. Halloween, Samaín o como quiera que se refiera cada uno a la víspera de Difuntos se ha metido en el ADN de A Coruña, y se ha colado directamente en el top de celebraciones favoritas. De momento transversal.

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Comerciantes, hosteleros, asociaciones vecinales y familias unieron sus fuerzas para dar luz a una jornada que debía estar marcada por la oscuridad, y en las que las criaturas del averno fueron en realidad las de la magia. Como si los personajes de Disney hicieran un fundido a negro y poblasen las calles como muchos vecinos de toda la vida ni las recordaban.

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Fue la sensación mayoritaria en Os Mallos y la Sagrada Familia, donde entre la organización de las dos rutas se reunieron más de 2.000 personas. Algunos comerciantes del entorno de Ramón Cabanillas y Ángel Senra señalaron que más de 1.500 pequeños fueron a pedir caramelos. Por su parte, la asociación vecinal de la Sagrada Familia no daba crédito: “Fue una experiencia impresionante, de verdad que no esperábamos esto”.

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Sobre un millar de personas circularon por la ruta entre O Ventorrillo y la plaza del Comercio, donde las dos agrupaciones son auténticas especialistas en performances. De hecho, algunos de los disfraces más logrados fueron a cargo de la organización.

En Novo Mesoiro, por ejemplo, se repartieron varios centenares de kilos de caramelos (200 a cargo de los 30 locales adscritos a la ruta, mas lo aportado por los particulares). Algunas estimaciones de los hosteleros sitúan la afluencia por encima del millar de pequeños, más allá del 10% de la población del barrio.