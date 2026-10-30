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A Coruña

A la venta una botella de whisky deportivista que vaticinó la época gloriosa de los blanquiazules

Óscar Ulla
Óscar Ulla
30/10/2026 19:19
La botella con el escudo del Dépor y la Torre de Hércules
La botella con el escudo del Dépor y la Torre de Hércules
Artbys
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El Dépor ha tenido merchandising de todas las formas y colores. Porque sí, una camiseta o una bufanda pueden estar bien; un gorro puede completar el ‘look’ en un día de partido. Pero hay quien siempre quiere más: llaveros, libretas, zapatillas para estar en casa, tazas, agendas, hasta preservativos para los más fogosos.

La galería de arte Artbys anunció esta semana la venta de 4.116 botellas de bebidas destiladas, una colección particular y muy especial conservada en Galicia. La colección cuenta con piezas especiales, seleccionadas especialmente por el coleccionista anónimo, como botellas de jerez Pedro Domecq, ejemplares antiguos de Macallan o vinos especiales.

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Pero entre cuatro millares de botellas hay alguna que otra curiosidad: desde recipientes con forma de coche o teléfono a botellas con décadas a sus espaldas.

Pero en la colección que vende Artbys se van sucediendo nombres conocidos para los aficionados a pegarle patadas a un balón: Benfica, Oporto (no el vino), Valencia, Real Madrid y Barcelona (estas con forma de jugador), Athletic, Sporting de Portugal... y cómo no podía ser de otra forma: Deportivo.

La botella en cuestión es un whisky que se remonta más de 20 años en el tiempo. Y es que algún aficionado seguro que tuvo la suerte de festejar con alguna de esas botellas.

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Se trata de un whisky ‘blended scotch’ de cinco años de envejecimiento. La botella, de Hawley Rose, tiene una pegatina frontal negra con el escudo del Dépor superpuesto y, debajo, la silueta de la Torre de Hércules. La etiqueta trasera habla de sus orígenes, que sitúa en 1904, en referencia al primer partido de fútbol disputado en la ciudad, en el Corralón de la Gaiteira, entre el Corunna y la tripulación del barco inglés Dilligent. La botella, concebida a finales de los 90, ensalza el por aquel entonces reciente triunfo en la Copa del Rey de 1995, aquel partido interrumpido ante el Valencia, y la consiguiente Supercopa. Ambos títulos eran “motivo de orgullo y más aún de esperanza para un futuro que se adivina lleno de glorias”.

Parte trasera de la botella, que celebra la primera Copa del Dépor y vaticina futuros éxitos
Parte trasera de la botella, que celebra la primera Copa del Dépor y vaticina futuros éxitos
Artbys

Y no eran delirios dados por abusar del mentado ‘scotch’, sino más bien un vaticinio bastante real. Unos años después, en mayo de 2000, el Dépor ganaba la ansiada Liga que no pudo conquistar en el 94 y, en los días previos, los coruñeses se lanzaron a los comercios en busca de camisetas, telas, réplicas de trofeos de la Liga, bufandas... cualquier cosa con la que presumir del inminente triunfo y, claro, hubo quien buscó maneras de celebrar y apostó por buscar la botella ‘blanquiazul’.

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