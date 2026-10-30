A Coruña llora su primera pérdida en el accidente de Toledo

Juan Ignacio López Espinosa Cedida

Si bien toda la ciudad ya mostró hasta en dos ocasiones el luto oficial por los fallecidos en el accidente de Toledo, desde la mañana de este viernes A Coruña llora con más dolor si cabe por la pérdida de uno de los suyos. Las autoridades han confirmado que el coruñés Juan Ignacio López Espinosa, de 63 años, se encuentra entre las 69 víctimas mortales a las que se eleva el recuento oficial. Así se lo trasladaron a su familia, buena parte de ella herculina, a pesar de que los motivos para el optimismo eran muy pocos tras dos días de búsqueda sin respuesta.

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Juan Ignacio López Espinosa era el ocupante del asiento 17D del vagón número 7 del AVE que colisionó contra el Iryo. Sin embargo, detrás de ese frío dato administrativo se oculta la figura de Juan Nacho, como le conocían muchos en la ciudad. Nacido en Córdoba por cuestiones de destino familiar, se crio en Madrid y encontró el amor en A Coruña, donde residió hasta el día del trágico desenlace. Por motivos laborales, desde hace un tiempo se veía obligado a alternar Málaga y A Coruña, aunque su residencia habitual miraba al Atlántico, junto a su mujer y su hija, todas ellas gallegas. Precisamente, esa necesidad de cruzar la Península para afrontar los últimos años de su vida laboral fue lo que le llevó a tomar un tren sin retorno.

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Arquitecto de formación, su carrera profesional fue tan amplia como exitosa, principalmente en el sector inmobiliario. De hecho, su currículum incluye el paso por Fadesa. Sin embargo, quienes le conocían, se refieren a Juan Nacho como "un ser genial, un padre y un marido ejemplar". Una "persona llena de cariño" a la que ahora mismo su familia llora en Toledo, donde se desplazó desde A Coruña para resolver la maldita burocracia. Hacía tres días que le esperaban allí. En la ciudad le aguarda el cariño de quien disfrutaron de Juan Nacho, y también la impotencia de un porqué sin respuestas.