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A Coruña

Una herramienta para buscar ancestros en todo el mundo mapea el cementerio de San Amaro

El camposanto está adherido a una iniciativa para facilitar el estudio de las historias familiares

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
29/10/2026 04:15
Una de las tumbas de San Amaro
Una de las tumbas de San Amaro
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El cementerio municipal de San Amaro, una herramienta más al servicio del estudio genealógico. Y es que el camposanto está adherido a una gran red global impulsada por la iniciativa Geneanet, que trata de facilitar el estudio de las líneas genealógicas y las historias familiares.

Así lo expresa Syndia García, una de las responsables detrás de Geneanet, que explica que en los cementerios se guarda una parte importante de la historia de las localidades. Un conocimiento, almacenado en lápidas e inscripciones, que ayuda a reconstruir el pasado, pero que también es voluble, pues puede perderse si hay alguna obra o remodelación en los camposantos. Por ello, Geneanet lanzó un proyecto colaborativo, bajo el nombre ‘Salvemos nuestras tumbas’, que busca preservar ese legado a partir de que usuarios voluntarios hagan fotografías de cementerios de todo el mundo y las suban a una aplicación móvil gratuita, GeneaGraves, donde otros las indexan para almacenarlas y que no se pierdan.

Vista del cementerio de San Amaro, en una imagen de 2022

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Más información

El archivo de Geneanet, una iniciativa creada en Francia en 2014, incluye ya 123 cementerios de Galicia: 35 en la provincia de A Coruña, 27 en Ourense, 41 en Lugo y 20 en Pontevedra. De A Coruña ciudad, de momento, solo está catalogado San Amaro, con un total de 20 tumbas fotografiadas. En conjunto, la plataforma reúne más de 11.100 registros de sepulturas en Galicia, cuyas fotografías permiten recuperar información sobre las personas enterradas y facilitan las búsquedas de quienes investigan su historia familiar.

“Desde 2014 tenemos voluntarios en todo el mundo que van, fotografían las tumbas y las suben a la aplicación para que otros indixen los datos. Es una aplicación gratuita, la gente puede entrar y buscar la tumba de algún ancestro”, explica García. “La idea es preservar inscripciones que se pierden con el tiempo, aunque sea de forma digital, sobre todo aquellas que desaparecen cuando se hacen cambios o reformas”, reitera.

También permite que personas que investigan sus raíces familiares accedan a esa información desde otros lugares, sin necesidad de desplazarse hasta el cementerio donde está enterrado su antepasado. “Hay muchas personas que tienen ancestros que emigraron, por ejemplo. En Galicia hay muchos casos de gente que tiene parientes que salieron hacia América, y puede ser que allí alguien quiera buscar a sus ancestros ahora. Es una herramienta que facilita esa tarea”, resume.

Datos globales

Se trata de una iniciativa global que, desde su surgimiento en el país galo, ha crecido poco a poco en los últimos años. En todo el territorio español, la iniciativa colaborativa de Geneanet ya ha documentado más de 2.500 cementerios y reúne más de 220.000 registros de sepulturas y fotografías. Detrás de este trabajo hay una comunidad de más de 350 voluntarios que recorren cementerios, fotografían las tumbas y comparten las imágenes en la plataforma para que otras personas puedan consultarlas gratuitamente.

A escala mundial, el proyecto colectivo de Geneanet cuenta con 42.000 voluntarios y reúne más de ocho millones de fotografías de tumbas. Una labor especialmente importante para preservar las inscripciones que podrían desaparecer y mantener vivo el testimonio de quienes formaron parte de la historia de los pueblos y ciudades, insiste García.

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