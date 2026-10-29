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A Coruña

Tranvías amplía su flota hasta los 103 buses para reforzar el transporte urbano de A Coruña

La empresa anuncia la adquisición de dos vehículos, con capacidad para mover a 100 personas cada uno

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/10/2026 14:44
Los dos nuevos autobuses adquiridos por Tranvías
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Tranvías anuncia que ha incorporado dos autobuses rígidos de doce metros a su flota, que alcanza así los 103 vehículos en total. Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad del servicio de transporte urbano de A Coruña y seguir adaptando los recursos disponibles a las necesidades de movilidad de la ciudad.

Los dos autobuses, modelo Man Lion’s City diésel y con capacidad para mover hasta 100 personas viajeras cada uno, se integrarán en la operativa habitual de la compañía a partir de la próxima semana y contribuirán a reforzar el servicio en su conjunto, mejorando “la capacidad de respuesta ante las variaciones de la demanda” y facilitando la “adaptación de los recursos a las necesidades de las distintas líneas”, según explica la empresa. El refuerzo de la flota cobra especial relevancia en las franjas horarias de mayor afluencia, en las que se concentra un mayor número de desplazamientos vinculados a la actividad laboral, educativa y universitaria.

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Esta ampliación da continuidad a la realizada el pasado mes de septiembre, cuando Tranvías sumó a su flota otros dos autobuses articulados de 18 metros de la misma marca. 

Con estas incorporaciones, la empresa ha añadido nueve autobuses a su flota en los últimos cuatro años, en una apuesta por reforzar progresivamente la capacidad del transporte público y dar respuesta al incremento de su utilización, a pesar del actual contexto de prórroga del contrato de concesión.

En 2025, el autobús urbano de A Coruña superó los 28,5 millones de viajes, consolidando la evolución positiva de la demanda. Por eso, aún con la finalización en ciernes de su actual convenio, Tranvías mantiene el esfuerzo por reforzar los recursos disponibles adaptando su operativa a la evolución de la movilidad y al crecimiento de la demanda en A Coruña.

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