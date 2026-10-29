Sin incidencias en A Coruña en la huelga convocada por los maquinistas de tren

Estación de tren de A Coruña Javier Alborés

La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) no ha tenido apenas seguimiento en el transporte de tren de Galicia, ni tampoco en la estación de tren de A Coruña. En una jornada marcada por el trágico accidente de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, según el último parte oficial, la circulación de trenes ha sido casi la habitual, con un seguimiento registrado del 2,19% en el turno de noche y del 15,16% en el de mañana, según Renfe.

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En el caso de la ciudad de A Coruña, tan solo dos trenes -fuera de los cancelados a priori por no ser considerados servicios mínimos- fueron los afectados por la huelga. Así, el tren regional que tenía que haber salido hacia Vigo a las nueve y media de la mañana no lo hizo, del mismo modo que el procedente de esa estación de Guixar que tenía que regresar a continuación tampoco lo hizo.

Además, dentro de las cancelaciones ya previstas se incluyeron los de la ruta Monforte-A Coruña (ida y vuelta), siete servicios entre la ciudad herculina y Ferrol.

Con todo, la huelga no provocó incidencias en la estación ni en la circulación de trenes, en una jornada de "normalidad" en la que los servicios se fueron reubicando en otros trenes o través de transporte por carretera. De hecho, muchos viajeros, conscientes de que iba a haber jornada de huelga, ya habían contado con una alternativa ante el riesgo de que su tren no saliese.

El paro, convocado desde las 00.01 hasta las 23.59 horas de este jueves, responde, según Semaf, al "bloqueo administrativo" de los acuerdos alcanzados con anterioridad y a la paralización de los avances en seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

El sindicato aseguró que tanto la Administración como las empresas y organismos públicos como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) se escudan en la lentitud burocrática.

El colectivo reclama una normativa de comunicaciones en situaciones de riesgo, la implantación de la cultura justa en cabina, un canal directo con la AESF y la Inspección de Trabajo, soluciones técnicas al material y desbloquear los coeficientes reductores de la jubilación.

Por su parte, fuentes de Renfe argumentaron que las reivindicaciones alegadas por el sindicato "exceden del ámbito competencial de la empresa" y consideraron "incoherente" la convocatoria por responder a cuestiones ajenas como la normativa de tiempos de conducción o la actuación de la Inspección de Trabajo.

La compañía añadió que estas peticiones no figuran en el convenio colectivo firmado el pasado julio y defiende haber cumplido de manera íntegra el acuerdo firmado en febrero para reforzar el sistema tras el accidente de Adamuz, además de haber contratado a más de 1.200 trabajadores.

Asimismo, remarcó que es el único operador que adopta medidas ante inclemencias meteorológicas o situaciones de riesgo y lamentó los perjuicios que la huelga ocasionará a los viajeros.