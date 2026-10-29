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A Coruña

Pedro Sánchez cancela su acto de precampaña en A Coruña por el accidente de Urda

Los socialistas estaban organizando un acto para el candidato a la reelección durante este fin de semana en la ciudad

Ep
29/10/2026 15:05
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado
EFE
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El PSOE ha cancelado los actos de precampaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previstos para este fin de semana en Cádiz y A Coruña por la declaración de luto oficial decretada por el Ejecutivo después del accidente ferroviario que ha causado, por ahora, 69 fallecidos.

Sánchez iba a protagonizar un acto en Cádiz este sábado 31 de octubre y el ministro de Transportes, Óscar Puente había anunciado que participaría en un encuentro con militantes en la ciudad andaluza previsto para mismo día en que sucedió el accidente y que quedó cancelado de inmediato.

Los socialistas también estaban organizando otro acto para el candidato a la reelección durante este fin de semana en A Coruña, pero en Ferraz han decidido suspender toda la agenda y retomar la precampaña más adelante, según indican fuentes socialistas a Europa Press.

Poco después de conocerse la magnitud del accidente cancelaron otro acto programado para este mismo jueves 29 en Vitoria para centrarse en la gestión de la emergencia, según indicaron en la víspera desde la dirección federal del partido.

Efectivos de la Guardia Civil inspeccionan las vías en Urda (Toledo), donde ayer un tren Ave de Renfe colisionó con un tren Iryo. EFE/ J.J.Guillen

Aumentan a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario en Urda

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El "terrible accidente" de Urda (Toledo) según lo calificó el propio Sánchez, ha llevado a la mayoría de partidos a interrumpir sus actos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, con la excepción de Vox y su líder Santiago Abascal, que ha mantenido su agenda.

Sánchez ya estaba totalmente inmerso en el camino a las urnas desde principios de octubre con una agenda intensa de actos con militantes e intervenciones en medios de comunicación y formatos menos habituales.

Minuto de silencio en la estación de tren de A Coruña

La estación de tren de A Coruña guarda un emocionante silencio por las víctimas del accidente de Toledo

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Hasta el momento ha estado en Dos Hermanas (Sevilla), Ponferrada (León), Zaragoza, Fuenlabrada (Madrid), Valladolid, Burgos, Granada y Gijón. Además, acudió al programa de TVE 'La Revuelta' y al podcast 'Keep it cutre' como parte de la estrategia para llegar al público joven.

Los socialistas habían planteado una campaña en positivo, con un tono prácticamente festivo en contraposición a la "oscuridad" y el "miedo" que a su juicio refleja la alianza de PP y Vox, que ahora deben recalcular.

Sánchez incluso apareció por sorpresa en uno de los mítines junto a su mujer, Begoña Gómez, a la espera de juicio por presuntos delitos de corrupción, defendió su inocencia, le dijo que la quería y ambos se besaron en el escenario y tras ese gesto lanzaron la campaña "La Fuerza del Amor".

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