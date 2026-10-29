Navidad antes de Halloween en A Coruña

Desde que al alcalde de Vigo, Abel Caballero, le dio por empezar la instalación de la Navidad con muchos meses de antelación, los ayuntamientos han ido tomando nota y cada año adelantan la colocación de los adornos para llegar bien preparados a una de las épocas festivas más esperadas. También es el caso del de A Coruña.

El Grupo Ximénez inició el pasado mes de septiembre, cuando todavía no había terminado el verano, la instalación de las infraestructuras que soportarán la decoración de Navidad. Un mes después, ya hay calles de A Coruña, como Rúa Nueva, que están listas para empezar a cantar villancicos.

En ellas ya se han colocado completamente las luces de Navidad, mostrando un anticipo de cómo quedarán las calles de A Coruña cuando se pongan en marcha todas las decoraciones. Así, en Rúa Nueva se puede ver un pequeño pueblo invernal con árboles y estrellas doradas.

Pero no solo las calles están ya preparadas, y antes incluso de Halloween. También la plaza de María Pita, eje central sobre el que pivotará la programación de Navidad, tiene listo el gran abeto que forma parte del mercadillo navideño con el que el Ayuntamiento que dirige Inés Rey quiere quitarse la espina que dejó el fracaso del del año pasado. La plaza avanza rápidamente en el montaje, donde ya se pueden ver algunas cosas ya colocadas, mientras que otras esperan en cajas y palés a coger su sitio.