Más de 30 planes para disfrutar de Halloween y Samaín en A Coruña y su área metropolitana

Fiesta de Halloween en la Torre Javier Alborés

Hotel de Medianoche en Marineda City

Este Halloween, en Marineda City las puertas de un antiguo hotel encantado vuelven a abrirse… y quién sabe qué puede esconderse tras ellas. Hasta el 31 de octubre, los visitantes pueden descubrir El Hotel de Medianoche, una experiencia creada para disfrutar del Halloween más misterioso y sorprendente.

Hay diferentes niveles de experiencia para que tanto las familias como los más atrevidos puedan vivir Halloween a su manera. Los más pequeños podrán adentrarse en un hotel encantado, con una ambientación misteriosa e intrigante y apta para todos los públicos. Y para quienes busquen emociones más intensas, habrá una experiencia más oscura y terrorífica, con sustos, realidad aumentada y una ambientación propia del mejor Halloween.

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Para participar solo hay que registrarse en la web del centro comercial y presentar el email de confirmación junto con un ticket de compra o varios que sumen de 20 euros. Está en marcha de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas en la plaza de Emilia Pardo Bazán, en la planta baja.

El terrorífico Samaín de Los Rosales

El Centro Comercial Los Rosales celebrará el viernes día 30 de octubre una nueva “Fiesta infantil de Halloween o Samaín”, una vez más en colaboración con la Asociación de Vecinos de Los Rosales (AAVV Los Rosales). En las calles y locales de todo el barrio de Los Rosales y su entorno habrá desde las 16.30 horas y hasta las 19.00 horas sesión de “Truco o Trato”.

Los niños recogerán chuces por los distintos establecimientos comerciales del barrio de Los Rosales y su entorno, animando de esta forma a sus familias y vecinos a participar del día de Samaín.

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En el centro comercial, a las 17.30 habrá talleres de pintacaras terroríficas y globoflexia, además de animación musical infantil con dj y un fotomatón terrorífico. A las 19.00 horas llegará el momento del desfile infantil de Halloween y el sorteo de regalos (20.30), con espectáculo de animación y muchas sorpresas.

Roger Sánchez en la Sala Maré

Maré, la flamante nueva sala de conciertos de A Coruña, en el local que era el antiguo Dux, sigue llenando su programación de otoño. El concierto del dj Roger Sánchez será el gran atractivo de Halloween el sábado 31 de octubre desde las 00.00 horas.

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‘Jargolin’ en A Barcala

A Barcala (Cambre) se vestirá de terror el domingo 1 de noviembre por la tarde con un recorrido lleno de chuches, sustos, música y juegos.

Maridaje Ancestral 2026 en el Museo de Estrella Galicia

Un viaje por la historia, brindis en mano. Esta es la propuesta del Museo de Estrella Galicia para despedir de un modo singular el mes de octubre. ¿Es posible viajar por diferentes épocas sin moverse de MEGA? Sí, siempre que no te pierdas esta nueva entrega del Maridaje Ancestral del museo, que regresa por séptimo año consecutivo con la idea de vivir la noche de Samaín de un modo diferente.

Es una experiencia única para recorrer la historia con una cerveza en la mano y descubrir cómo cada época ha dejado su huella en nuestra forma de compartir, disfrutar y, por supuesto, brindar.

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Así, la noche del viernes 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en la Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia, los comensales del Maridaje Ancestral podrán experimentar un viaje de cultura cervecera y gastronomía guiado por el chef Manu Triay, de Triay Consultoría Gastronómica, el sumiller y arqueólogo David Bea y Martín Gómez Toba, técnico de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.

Las entradas para para vivir y degustar este Maridaje Ancestral en MEGA el fin de semana del Samaín están ya disponibles a través de la página web oficial del museo.

Fiestas de Halloween en la Sala Mardi Gras

La Sala Mardi Gras organizada el sábado 31, desde las 22.00 horas, una fiesta de Halloween acompañada de la música de Sex Museum.

Samaín en Carral

El área de Cultura del Concello de Carral organizará el próximo sábado 31 de octubre una programación especial con motivo del Magosto-Samaín, que tendrá lugar en el Campo da Feira de Carral a partir de las 17.30 horas. La propuesta combinará actividades lúdicas para la infancia y las familias con música en directo y tradición.

Desde el Concello se anima a los vecinos y vecinas a participar en esta celebración y a acudir disfrazados para disfrutar de una tarde llena de diversión y ambiente festivo.

La programación incluirá diferentes talleres, entre los que se encuentran uno de arañas elaboradas con castañas, otro de tatuajes y uno de maquillaje.

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Estas actividades permitirán que los más pequeños disfruten de una celebración en la que se mezclan elementos propios del otoño con la temática del Samaín.

La música también tendrá un papel destacado en la jornada con la actuación del Dúo Reflejos, prevista a partir de las 19.00 horas. Más tarde, a las 20.30 horas, se celebrará un espectáculo de conjuro de la queimada, que acercará a la celebración uno de los rituales más tradicionales de la cultura gallega.

Además, habrá castañas para todas las personas asistentes y se instalará una carpa para acoger la celebración.

Samaín en la Casa das Palmeiras

Cambre organiza el viernes 30 de octubre un gran desfile de disfraces en el paseo de O Temple, que tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas, con inscripción libre y premios a los disfraces más destacados.

Ruta de Samaín en Os Mallos

El Centro Comercial Aberto Distrito Mallos lo tiene todo listo para celebrar uno de los eventos más esperados del otoño: su ya tradicional ruta de Samaín.

A partir del viernes 30 de octubre (de 17.30 a 20.30), los niños podrán disfrutar de actividades llenas de sorpresas, risas y muchos sustos de miedo. Para participar, solo tendrán que conseguir el mapa oficial del itinerario y recorrer los comercios del barrio participantes, donde serán recibidos con sus apetecibles caramelos.

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Además, con su pase y mapa oficial, todos los niños participantes recibirán de regalo una pulsera exclusiva del evento. Durante el recorrido, los asistentes tendrán que estar bien atentos, ya que está confirmada la aparición especial de Meigui Mallos, la querida mascota del Centro Comercial Abierto presentada la edición pasada, que estará escondida en algún punto del itinerario para saludar y fotografiarse con los más pequeños.

La gran novedad será un fin de fiesta con baile en la Plaza de Monforte, con una sesión DJ terrorífica diseñada para que niños, niñas y adultos pongan el broche de oro a la jornada echando unos bailes monstruosos y disfrutando en familia.

Fiesta de Halloween en Brinko Park

El parque infantil de Culleredo celebra una fiesta de Halloween el sábado 31 de 17.00 a 20.00 horas con baile, música, meriendas, mesas dulces y regalo final de fiesta por 15 euros.

Halloween Party en Family Corner

De forma gratuita, Family Corner ofrece una fiesta en la que unir el inglés con las tradiciones de Halloween. Será el sábado 31 con Arquitecto Rey Pedreira como punto de encuentro desde las 10.00 a las 14.00 horas y con ruta de truco o trato por los comercios de O Peruleiro.

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Samoween en O Martinete

La Asociación Vecinal O Martinete "Os Anxos" organiza el próximo sábado 31 de octubre la cuarta edición del Samaín en el popular barrio de O Martinete, en lo que será una tarde llana de diversión para toda la famila. La celebración comenzará a las 17.00 horas en la calle Luis Peña Novo y contará con juegos, merienda, disfraces y un espectáculo de magia a las 18.00 horas.

Además a las 19.30 horas tendrá lugar el tradicional truco o trato por el barrio que llena de diversión las calles de la zona con la participación lúdica de todos los vecinos.

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Una de las señas de las fiestas en el Martinete es el alto grado de la impicación de los vecinos, que colaboran adornando la calle y las puertas de sus casas. Una muestra del espíritu de comunidad y de las ganas de mantener vivo el barrio.

Samaín de la Asociación de comerciantes Castrillón, Eirís y Monelos

Acocem organizada su Samaín con una ruta por los establecimientos del barrio (16.00 a 20.00) el 29 de octubre y con castañero en O Castrillón. Además, el sábado 31, de 16.00 a 20.00 horas habrá fiesta en la cúpula de Eirís con concurso de disfraces para todas las edades, premios, música, talleres infantiles, castañas e hinchables. Será gratis por las compras en tiendas asociadas.

Roteiro Samaín Sagrada Familia

El barrio llenará de magia, diversión y dulces las calles durante Samaín. Será el 30 de octubre con una ruta de 'truco o trato' desde las 16.30 horas.

Samaín en Ledoño

El sábado 31 de octubre la parroquia de Culleredo celebra una fiesta a partir de las 20.00 horas con gran pulpada, orejas y la actuación de Os Larpeiros de Altamira y verbena con Dúo D'Vicio, la disco móvil Impacto y el Dj Nyan Boe.

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Fiestas de Samaín en Arteixo

Los centros cívicos Alto de Arteixo, Sol y Mar, Pastoriza y oseiro celebrarán su fiesta el 30 de octubre de 17.00 a 19.00 horas. Además, el mismo día habrá un Túnel del Terror en los de Meicenden, Vilarrodís y A Capela-Praza do Balneario en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Las fiestas de Halloween en los centros cívicos de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad, organiza una programación de Samaín con doce fiestas infantiles y nueve talleres de manualidades en los centros cívicos municipales. Las actividades se desarrollarán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre y el sábado 7 de noviembre, con propuestas para niñas y niños de 4 la 12 años. La participación es gratuita y requiere inscripción en la conserjería del centro cívico donde se celebre cada actividad.

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Programación completa por días

Viernes, 30 de octubre

Fiesta infantil | 17.00–20.00 h | Centros cívicos de Palavea, San Diego e Cidade Vella | De 4 a 12 años.

Fiesta infantil | 18.45–21.45 horas | Centro cívico de Mesoiro | De 4 a 12 años.

Sábado, 31 de octubre

Obradoiro 'Máscaras das ánimas' e contacontos | 10.30–12.15 h | Centros cívicos do Birloque e Santa Lucía | De 4 a 12 años.

Obradoiro 'Móbiles da noite de Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 h | Centro cívico de Pescadores | De 4 a 12 años.

Obradoiro 'Morcegos voadores do Samaín' e contacontos | 10.30–12.15 horas | Centros cívicos da Sagrada Familia e Artesáns | De 4 a 12 años.

Obradoiro 'Lanternas máxicas do Samaín' e contacontos | 16.30–18.15 horas | Centro cívico de Feáns | De 4 a 12 años.

Obradoiro 'Móbiles da noite de Samaín' e contacontos | 16.30–18.15 horas | Centro cívico da Silva | De 4 a 12 años.

Fiesta infantil | 17.00–20.00 h | Centros cívicos de Monelos, Castrillón, Los Rosales y Monte Alto | De 4 a 12 años.

Samaín en Sada

Con motivo de la celebración del Samaín, la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sada (AceSada) emprende una campaña para dar visibilidad a sus negocios, atraer nuevos clientes e incentivar las ventas, esta vez con la colaboración del CEIP de Sada y sus Contornos. De esta manera, se implica a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía de Sada. El centro de las actividades será el concurso ‘A Castaña Terrorífica’, destinado a niños de entre 4 y 12 años (divididos en dos categorías), que “deberán decorar una lámina oficial aportada por la asociación utilizando técnicas libres como lápices, ceras o pinturas” y entregarlas antes del 28 de octubre a las 20.00 en Slowgrans o en Val Casa Decó. Además del certamen, se propone un recorrido de pistas por los comercios asociados en el que los más pequeños podrán resolver un acertijo vinculado al Samaín. Será el viernes 30 de octubre desde las 17.00 horas. Con la intención de recuperar las tradiciones históricas de la villa, la organización anima a adornarse con el célebre “colar de zonchos”, indica AceSada.

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Halloween en la plaza José Sellier

En A Coruña, este Halloween no habrá que esperar a que caiga la noche para salir de fiesta. Este sábado, 31 de octubre, la plaza José Sellier cambiará su ritmo habitual para llenarse de música, gastronomía y ambiente festivo al aire libre. Desde la hora del vermú, cuatro establecimientos de la plaza proponen una forma diferente de disfrutar Halloween, con una programación que arrancará a mediodía. La Urbana, Bodega Martirio, Bar Tracio, A Buserana y Zócalo Mexcalería vuelven a unir fuerzas una vez más con un objetivo compartido: hacer barrio, dinamizar la zona y convertirla en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de Halloween sin esperar a las tradicionales fiestas nocturnas. La programación arrancará a las 14.00 horas con Electroaperitivo Petroni, una sesión musical patrocinada por la conocida marca de aperitivo que pondrá ritmo a la hora del vermú. A las 18.00 horas tomará el relevo DJ Cés, mientras que DJ Kástor cerrará la programación musical a partir de las 21.30 horas. La música estará acompañada por una variada oferta gastronómica que los establecimientos participantes ofrecerán en horario ininterrumpido, de manera que el público podrá acercarse a comer, tomar algo o disfrutar de las sesiones musicales en diferentes momentos de la jornada.

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Floresween

El Barrio de las Flores acogerá el 31 de octubre, a las 18.30 horas, en su pabellón el Floresween, con aminación infantil y un juego terrorífico. Para participar (niños de 4 a 12 años) hay que enviar al correo barriodelasfloresween@gmail.com el nombre de los miembros del grupo y el de un adulto responsable que les debe acompañar en el desafío. Samaín en Pedras-Porta Aberta La Casa da Mocidade As Pedras de Oleiros acoge el 30 de octubre una tarde (18.00 a 20.00) dedicada a las calabazas y el sábado 31, a partir de las 18.00, una fiesta de 'truco o trato'.

Samaín en Dexo

La Casa do Pobo acoge el viernes 30 de octubre, a las 18.30, un taller de talla de calabazas. El 31 habrá juegos tradicionales para toda la familia a las 19.00 y a las 21.30 un paseo del terror con la A.C. O Amanexo, seguido de un magosto popular y animación musical.

Samaín en Coirós

El Ayuntamiento organizada una tarde de miedo y diversión el viernes 30 de 17.00 a 19.00 horas en el local del Campo da Festa. Habrá taller de cicatrices, un túnel del terror y actividades de dinamización.

Halloween en Novo Mesoiro

El barrio celebrará el 30 de octubre una ruta de truco o trato a partir de las 18.30 horas y con la participación de 29 locales comerciales.

Magosto y Samaín en Castro y Laxe

El día 30, de 18.00 a 21.00 horas, en el local de la asociación vecinal (Rúa Regueiro, 70) habrá una gran fiesta gratuita para los socios y previo pago de tres euros para los no socios.

Samaín y magosto en Limiñón

La parroquia de Abegondo celebra el 30 de octubre en su local social una gran fiesta con castañas asadas y actividades para los más pequeños. Será desde las 17.00 horas.

Magosto-samaín en Carral

El sábado 31 de octubre, a partir de las 17.30, el Campo da Feira se vestirá de terror con una fiesta en la que habrá talleres de arañas de castañas y maquillaje, actuaciones musicales y una queimada.

Halloween en Costa Miño

La zona celebra Halloween con varios eventos. El sábado 31 a las 20.30 habrá música con Rock en Familia y desde las 19.00, truco o trato por las viviendas participantes. El 1 de noviembre se entregarán los regalos de la exposición de calabazas y se celebrará la sesión vermú con el Dúo Deluxe y degustación de empanada y bollos preñados. El 8 de noviembre tendrá lugar una ruta terrorífica y literaria con la escritora Fátima Elías en la Fraga de Xarío.

Samaín de O Castro

La localidad sadense celebra un truco o trato el 31 de octubre desde las 17.30 por las casas decoradas en la zona, seguido de un túnel del terror de 50 metros a las 20.00. En las pistas polideportivas, durante la tarde y tras el túnel, habrá castañas, chocolate con churros, hamburguesas y refrescos.

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Noite de Samaín en Sigrás

Una fiesta para todas las edades desde las 20.30 horas del sábado 31 y una ruta de truco o trato desde las 19.30 completan el programa en Sigrás, donde también habrá tiempo para un magosto popular en el local social.

Halloween en el Casco Histórico de Betanzos

El sábado 31 de octubre se iniciará a las 17.30 horas la ruta de truco o trato. A las 19.30 horas se celebrará una procesión de ánimas, a la que se pide ir disfrazados con capa negra y con una vela.

Samaín en la Asociación de Vecinos de la Obra

El barrio sadense organiza una fiesta de disfraces el 31 de octubre de 16.00 a 20.00 horas, con hinchables, chocolate caliente, magosto y concurso de calabazas.

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Magosto y Samaín en Mandaio (Oza-Cesuras)

El 31 de octubre, a partir de las 19.00 horas, habrá fiesta con castañas, chorizo, panceta, pan y vino, además de música con el Dúo Óbice Capital.

Samaín en Anceis

La localidad cambresa celebra en el pabellón una fiesta con hinchables y juegos a las 19.00, además de organizar una ruta de recogida de golosinas con salida en la plaza de San Marcos a las 17.00 horas.

Fiesta de Halloween en Rutis

El Centro Social, Cultural y Recreativo celebra una fiesta el domingo 1 de noviembre, con hinchables y merienda para los niños. Una fiesta para todas las edades desde las 20.30 horas del sábado 31 y una ruta de truco o trato desde las 19.30 completan el programa en Sigrás, donde también habrá tiempo para un magosto popular en el local social.