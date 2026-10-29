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A Coruña

Los juguetes de toda la vida protagonizarán la cabalgata de los Reyes Magos, que contará con más de un millón y medio de caramelos

Los soldaditos de plomo, muñecas de trapo y caballitos de madera cobrarán protagonismo en las seis carrozas principales

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/10/2026 16:02
El paso de la Cabalgata llena de ilusión las calles de A Coruña
El Rey Melchor en la cabalgata del pasado mes de enero
Germán Barreiros
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Alguno todavía está preparando sus ideas para el ‘truco o trato’ de este fin de semana, pero la Navidad está a la vuelta de la esquina, como se deja entrever en las plazas y calles de la ciudad, que ya empiezan a contar con los primeros adornos festivos. Y los Reyes Magos también se empiezan a preparar para su cita de enero: estas navidades, la cabalgata se ambientará en los ‘Juguetes tradicionales y la Navidad de siempre’.

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La intención con esta temática, según el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) es “recuperar la esencia de las navidades clásicas, creando una atmósfera entrañable donde los niños descubran la magia de antaño y los adultos se reencuentren con sus recuerdos más queridos”. De este modo, las seis carrozas principales contarán con elementos icónicos de esas navidades pasadas, como soldaditos de plomo, caballitos de madera, muñecas de trapo, peonzas, osos de peluche o trenes de vapor.

Las seis carrozas deberán estar listas antes de que acabe el año, concretamente el 15 de diciembre y el coste estimado es de unos 100.000 euros. De base, el número de figurantes en la cabalgata es de 300, aunque se contempla su variación en el futuro por motivos organizativos y de seguridad.

Los Reyes Magos y sus pajes, además de pasar por doce barrios, estarán en el palacio municipal de María Pita los días 2, 3 y 4 de enero de 2027 para protagonizar recepciones reales para que los más pequeños les pidan directamente sus regalos. Los tronos de los Reyes Magos se situarán en el vestíbulo del palacio de María Pita. Las visitas a los barrios, de dos horas cada una, también se llevarán a cabo en los días finales de diciembre (28, 29 y 30).

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8.000 kilos de caramelos

Pero una cabalgata no es una cabalgata de verdad sin caramelos. En 2027 habrá unos 8.000 kilos de dulces para repartir. Para tal motivo, el IMCE estima gastar unos 31.800 euros.

El Ayuntamiento de A Coruña dispondrá del 80% de esa cantidad de dulces antes de que acabe el año, el 22 de diciembre, mientras que la quinta parte restante se entregará un día antes de la cabalgata, el 4 de enero de 2027.

Cada kilo de caramelos se estima que tiene, de media, unos 200 caramelos, por lo que se contarán durante la cabalgata en torno a 1,6 millones de estos dulces, todos ellos de tipo blando o de goma y sin gluten. Esto quiere decir que en un evento como el del pasado enero, en el que se congregaron 125.000 personas a ver a los Reyes Magos, cada vecino tocaría a unos 13 caramelos por cabeza.

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