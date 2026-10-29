Las encinas se hacen un hueco en A Coruña: casi 200 sombrean sus calles

Las encinas de Alcalde Manuel Casás Javier Alborés

El nuevo árbol que sustituye al fallecido metrosidero de los Cantones es una encina. Mientras que a muchos les gusta su porte (tiene ocho metros) y su color verde (es de hoja perenne) otros opinan que no se trata del árbol apropiado para la ciudad. Sin embargo, existen ya varios ejemplares en A Coruña. Los primeros se instalaron a principios de siglo, en el entorno de la estación de autobuses, y son fácilmente distinguibles para los conductores que circulan por Alfonso Molina.

La encina es árbol autóctono de Galicia, con bastante presencia en Pontevedra, Lugo y Ourense y con un ejemplar, el de Rubiá, en el catálogo de “árbores senlleiras” (tiene unos 500 años). La encina sombrea algunos puntos de A Coruña, como la avenida de Manuel Murguía, que conecta el estadio de Riazor con la glorieta de la Tercera Ronda. Pero también los hay en el monte de San Pedro. Pero los más cercanos se encuentran en Méndez Núñez y algunos junto a Palexco. También se encuentran en barrios períféricos como O Ventorrillo y Xuxán. En total, 198, lo que no es mucho si se tiene en cuenta que hay muchos más metrosideros, 280, a pesar de ser una especie extranjera, proveniente de una región tan lejana como Nueva Zelanda.

Una encina de ocho metros sustituye al metrosidero muerto de los Cantones en A Coruña Más información

Desde el Ayuntamiento consideran que su adaptación a la ciudad es excelente y rechazan las críticas que señalan que otra especie habría sido más apropiada, como un abedul, un cerezo o un roble. Algunos expertos consultados consideran que, en general, a la encina no le gusta la ciudad. Es más, prefiere el clima de interior al costero, por eso los grandes encinares gallegos se localizan en Becerreá y O Caurel, donde crece en estado salvaje. El problema es que es un árbol que crece en suelos calizos, mientras que el de A Coruña es más bien ácido. Crece mucho, aunque lentamente, por lo que ocupa mucho espacio, aunque eso no va a ser un problema en los Cantones, donde tiene toda la jardinera para él solo. Los mismos expertos consultados consideran que el alcornoque, un árbol muy parecido (también de la familia Quercus) habría sido más apropiado, aunque solo sea porque se da en la Galicia costera, en ecosistemas como el parque natural de Corrubedo.

La nueva moda

Lo cierto es que, de unos años a esta parte, se ha avanzado mucho a la hora de escoger las especies arbóreas que se plantan en las ciudades. El sector se ha profesionalizado y la moda actual huye de los árboles más convencionales en jardinería, que se pueden ver en todo el mundo, y se buscan sobre todo especies autóctonas, que puedan singularizar la ciudad.

2.000 árboles calcula el Ayuntamiento que plantará en la ciudad este año, sobre todo en Os Mallos, Juan Flórez y O Ventorrillo

El Ayuntamiento preveía la plantación de 2.000 nuevos árboles durante 2026 en diferentes calles y zonas verdes de la ciudad (como Os Mallos, Juan Flórez y O Ventorrillo). Esto no incluye otras actuaciones puntuales.