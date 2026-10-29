La línea 11 volverá a circular por la avenida de A Sardiñeira

02 mayo 2026 El bus de la Línea 11 vuelve a circular por la avenida de Os Mallos German Barreiros

La línea 11 recupera desde el sábado su antiguo recorrido, que tuvo que modificar por las obras en la avenida de A Sardiñeira. Así, una vez haya dado la vuelta en Marineda, regresará a As Lagoas por la avenida de A Sardiñeira en vez de la del Ferrocarril. De esta manera, coincide con la próxima apertura de la estación de autobuses, a la que también prestará servicio.

El autobús parará en cuatro puntos: a la altura de Fenosa, del IES A Sardiñeira, la calle Europa y la estación de autobuses. Esta medida se suma a las ya afectadas en las líneas 3 y 7 para las que se ha ampliado la parada de Juana de vega y recuperado la salida directa a los Cantones. En los últimos tiempos, la línea 11 ha cambiado de ruta también por la avenida de los cantones, cuyas obras obligaron a los buses a desviarse por la avenida de Arteixo. Esta ruta era más directa, pero los vecinos rechazaron el cambio, por quedar más lejos la parada de sus casas.

Inauguración el martes

A Coruña estrenará el próximo martes, 3 de noviembre, su nueva estación de bus. Por ese motivo se suprimirán dos paradas: ronda de Outeiro con avenida de Arteixo y ronda de Outeiro 109, "pola súa proximidade á estación intermodal". Este cambio afectará a los viajeros del corredor de la avenida de Arteixo, que canaliza las líneas procedentes de Arteixo, Carballo y de la Costa da Morte, y el de la avenida de Finisterre, que concentra los mismo servicios, así como las líneas de conexión con Arteixo y los polígonos industriales. En el caso del primer corredor, los trayectos que finalizan en la estación intermodal verán una reducción de sus tiempos de viaje, "ao ser o percorrido máis directo".

Otra de las paradas clave que el próximo martes sufrirá alteraciones es la ubicada en la cuesta de la Palloza. Esta parada se suprimirá en dirección salida, "para acceder directamente á avenida Alfonso Molina e á estación intermodal".