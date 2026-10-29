La estafa de clonar códigos QR en las discotecas de A Coruña provoca varias detenciones y decenas de afectados

Una fiesta universitaria en 2025 EC

La dimensión del concepto experiencia se ha sobredimensionado tanto que las cifras que alcanza la reventa de los grandes partidos o conciertos sorprenden cada vez menos. Se habla con alegría de miles de euros por un espectáculo de 90 minutos, en ocasiones menos, y se justifica con el llamado FOMO (fear of missing out, o miedo a perderse algo). Y toda esa ansia de estar en todos los saraos ha alcanzado también la noche de A Coruña, donde unos pocos se aprovechan del FOMO de otros muchos. O, simplemente, de sus ganas de pasarlo bien. La reventa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los empresarios, de los clientes, y también de la Policía.

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En las comisarías se suceden las denuncias por un timo que resulta muy fácil de ejecutar. Casi cualquier acceso hoy en día se realiza a través de un código QR, así que con una simple captura de pantalla y un potencial comprador el lío ya está hecho. El primero en llegar hasta la puerta, entra. El resto se queda fuera, y sin posibilidad de exigir responsabilidades a la sala en cuestión. “Hay revendedores que son auténticos profesionales, y es algo que nos está pasando a todos”, indica uno de los responsables de seguridad. “El problema, además, es que hay gente que compra las entradas de reventa, fuera de los canales oficiales”, añade.

Arrestos

Lejos de tratarse de una simple broma o pillería entre jóvenes, el problema es mucho más grave. En primer lugar, cuando alguien se queda sin poder acceder, la directriz de la sala suele ser instar a la víctima de la estafa a presentar una denuncia en dependencias policiales. “La Policía está deteniendo gente cada dos por tres”, afirman fuentes de actuaciones previas consultadas por este diario. A modo de escarmiento, algún pillo ya ha echado unas horas entre rejas, por más que el hurto fuera menor. “En la última semana, unas 80 personas se quedaron sin poder entrar por esta cuestión, pero nosotros no podemos denunciarlo, tiene que ser el estafado”, insisten desde una de las principales discotecas.

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Entre los cargos imputables a los culpables no solamente está el hurto en cuestión, sino que pueden existir consecuencias mucho más graves. “El gran problema no es solamente la estafa, también existe una suplantación de identidad: la entrada lleva nombre, DNI y una tarjeta de crédito vinculada. Estás suplantando la identidad de otro, con todo lo que eso significa”, insisten desde la organización de los eventos.

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De momento, los timos se producen principalmente en las fiestas de los jueves, y afectan a todas las salas. “El perfil es sobre todo universitario y es como si te estafan comprando un teléfono. Está muy de moda, porque es fácil ganar dinero en poco tiempo”, advierten los que ya han tenido lidiar con situaciones de este tipo en sus locales.

Finalmente, también se hace un llamamiento a los padres para que ayuden a evitar este tipo de situaciones e insten a comprar en plataformas oficiales.