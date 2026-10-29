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Minuto de silencio en la estación de tren de A Coruña
A Coruña

La estación de tren de A Coruña guarda un emocionante silencio por las víctimas del accidente de Toledo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/10/2026 12:54

La estación de tren de A Coruña se quedó completamente en silencio a las doce de la mañana de este jueves. Recordaban así en la terminal a los 69 fallecidos en el trágico accidente de tren de Toledo.

Trabajadores de la terminal y pasajeros se unieron en un respetuoso silencio en la entrada de la estación. En las caras de los empleados de Renfe y Adif se podía notar la tristeza por un accidente que golpea el sector por segunda vez en menos de un año y con el de Angrois todavía en la memoria.

Algunos de ellos reconocían que esta mañana hubo pasajeros que antes de montarse en el tren les transmitieron, además de su pésame, su preocupación por este grave segundo accidente en la línea ferroviaria española.

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