José Manuel Crespo, psiquiatra: “Hacemos unas 1.500 sesiones de terapia electroconvulsiva al año en A Coruña”

El psiquiatra José Manuel Crespo posa en las inmediaciones del hospital de Oza Carlota Blanco

El problema de la resistencia a los fármacos no es sólo cosa de los antibióticos. Afecta a muchas enfermedades, también a las de salud mental. La Unidad de Depresión Resistente del Chuac, que dirige José Manuel Crespo, indica que un 30% de los pacientes no responde al tratamiento, un porcentaje que solo muestra la punta del iceberg: “Hay muchos más a los que no estamos llegando”. Este será el tema que centrará el taller que impartirá en la XXXII reunión de la Asociación Gallega de Psiquiatría, que se celebra este viernes y sábado en A Coruña.

¿Cómo es la resistencia a los fármacos en depresión?

En depresión, se estima que hasta un 30% de los pacientes no tienen respuesta. Aunque realmente el concepto de resistencia no está muy bien establecido. Se entiende por resistencia cuando una persona no ha respondido al menos a dos tratamientos. El problema que tenemos es que muchos pacientes no obtienen el seguimiento adecuado.

¿Por qué?

Por la cadencia de las citas y las dificultades asistenciales, los pacientes obtienen el paso a escalones superiores de tratamiento con bastante retraso. Y cuando esto sucede, el pronóstico empeora.

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¿Qué causa esta resistencia?

Primero hay que entender que el cerebro es un circuito eléctrico, que está interrumpido de una neurona a otra, y ese salto lo conectan los neurotransmisores. Casi todos los fármacos de los que disponemos para depresión funcionan sobre esa neurotransmisión. Pero esta hipótesis no es completa, es decir, no explica todos los casos. Si lo comparamos con una infección, es como que tenemos antibióticos para un grupo de bacterias, pero no para otros. Y en esos casos es donde generalmente encontramos resistencia.

¿Tiene algo que ver una probable sobremedicación de la población con benzodiacepinas?

No, yo siempre cuestiono el tema de la sobremedicación. Por ejemplo, en benzodiacepinas son fármacos que no deberían utilizarse a largo plazo y hay pacientes que los utilizan. Pero la sobremedicación no es la que causa resistencia, sino la falta de medicaciones adecuadas. Y para eso es necesario investigar.

¿Cómo se trata esta resistencia?

Los tratamientos incluyen fármacos como esketamina –un spray nasal derivado de la ketamina– y técnicas de neuromodulación, que incluyen sobre todo la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal. En unidades como la nuestra acaban llegando también pacientes con otros diagnósticos, como trastorno bipolar o esquizofrenia, en las que podemos usar alguna de esas técnicas para mejorar la calidad de vida y la esperanza de estos pacientes.

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¿Cuántos pacientes hay en A Coruña con depresión resistente?

Me resulta difícil de calcular, porque la prevalencia de depresión es muy variable entre poblaciones. Y luego hay casos de resistencia oculta. Hay pacientes que no están teniendo una recuperación completa o suficiente, pero generalmente no generan una demanda en el sistema sanitario. Esto hace que haya una parte a la que no estamos llegando.

¿Cómo es la evolución en los últimos años?

La unidad en el Chuac se creó a principios de 2023 y el crecimiento ha ido de la mano de su desarrollo. Ahora mismo, en terapia electroconvulsiva, estamos haciendo unas 1.500 sesiones al año. Y en administraciones de esketamina, cerca de 1.300. Este tipo de tratamientos se deben aplicar en el hospital por sus características, ya que implica una estancia para el paciente de dos horas. Pero no es solo aplicar un tratamiento o una técnica de electrochoque y ya está, sino que hay que involucrar al paciente en su proceso de mejoría y de curación.

¿Hay un perfil habitual o es variado?

Es variado. En cuanto a distribución por sexos, en mujeres está más diagnosticada. Y son pacientes que ya llegan con años de evolución. En los últimos datos que analizamos, lo habitual es entre 40 y 50 años, pero también tenemos de edades incluso superiores a los 70 años. Los que tienen más potencial de mejoría son los más jóvenes, de en torno a 30 años, porque han tenido menos episodios. Cuanto más tiempo pase, el cerebro acaba sufriendo.