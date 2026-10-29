Los devotos de la Virgen de Pastoriza aprovechan el mes de octubre para honrar una imagen a la que le deben muchos favor

Hace 25 años, en 2001, miles de devostos se dieron cita en el santuario de Pastoriza con motivo de la última romería de este año. Muchos de ellos llegaron a pie, para cumplir con las promesas a la Virgen; hace 50 años, en 1976, tres jóvenes resultaron heridos en el choque de dos turismos en el cruce de las calle Panaderas, Orzan y Zalaeta, dos de ellos, peatones y hace 100 años, en 1926, el teatro Rosalía acogió la representación de la obra teatral “Don Juan Tenorio”.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

La devoción volvió a centrar las romerías de Pastoriza

Hace siete años que Marisa Pena se ofreció a la Virgen de Pastoriza. A cambio de la salud de un familiar juró acudir todos los años. Desde entonces, no ha faltado nunca a su promesa.

Cuando llega octubre elige un domingo del calendario y recorre a pie los kilómetros que la separan del santuario. Una hora y tres cuartos es lo que tarda en recorrer su fe de ida y vuelta. Ayer se levantó a las seis y media de la mañana para llegar puntual a la misa de las nueve. Más tarde resulta casi imposible entrar. Si se queda fuera tiene la sensación de que no cumple. A las siete y media salió de su pido de Elviña. Con calzado cómodo en los pies y un café solo en el cuerpo. La acompañó una vecina. Además de portal, también comparten devoción. LLegaron perfectas, con diez minutos de antelación. Les sobró tiempo para comprar una vela y presentarle sus respectos a la Virgen, que según Marisa, cada octubre está más guapa. Ya en la homilía, recogimiento y un repaso al alma. Dice que se le queda como nueva. A pesar de que hubo favores que no le cumplió, el fervor de esta mujer está intacto.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Tres heridos, dos peatones, en un choque de turismos en La Coruña

En el cruce de las calles de Panaderas, Orzán y Zalaeta, al costado del Museo provincial de Bellas Artes, entraron en colisión un vehículo que bajaba por Zalaeta con otro que circulaba por la calle de Panaderas en dirección a la del Orzán. Como consecuencia del choque sufrió lesiones leves el acompañante de este último conductor. Asismismo fueron alcanzados dos peatones, ambos vecinos de Santiago, quienes también sufrieron lesiones de carácter leve.

Por otro lado, se reunió la Junta Provincial de la Organización Juvenil Española, compuesta por afiliados y dirigentes. Se eligió al presidente y vicepresidente, cargos que recayeron en Carlos Díaz Blanco y José Antonio Barcón Orol, respectivamente. Asimismo, se procedió a la elección del volcal nacional, que conjuntamente con el presidente, representará a esta Junta en el X Pleno de la Junta Nacional de O.J.E.

Se acordó en esta Junta elevar al Pleno de la Junta Nacional la propuesta para que se solicite a las autoridades competentes la mayoría de edad a los 18 años.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

El teatro Rosalía de La Coruña representa la obra “Don Juan Tenorio”

Reaparecerá en el teatro Rosalía de Castro la compañía Simó-Raso Zorrilla, con objeto de hacer en nuestra ciudad el ya tradicional drama de Zorrilla “Don Juan Tenorio”.

La breve y brillante temporada que acaba de realizar esta agrupación en nuestra ciudad le aseguran desde luego todo un éxito en una nueva presentación al público coruñés.

Por otro lado, en los dos templos coruñeses donde existe instituído el Apostolado de la Oración, se celebrarán tríduos preparatorios de la fiesta de la Realeza Social de Jesucristo que se conmemorará el domingo. Ambos tríduos se verán concurridísimos.

También en la Casa del Socorro fueron curados un joven de 16 años de erosiones del lado derecho de la región frontal, producidas por una agresión y otro de 26 años de una herida en el dedo pulgar y erosiones en la mano izquierda. Un niño de 9 años también tuvo que ser atendido de una contusión en la nagla derecha que le produjo un joven de 32 años en el rellano de su edificio.