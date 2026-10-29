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A Coruña

El TSXG avala el estudio de detalle de la parcela 2 de A Maestranza

Defensa do Común había denunciado falta de publicidad por parte del Ayuntamiento

Abel Peña
Abel Peña
29/10/2026 17:29
Sede del TSXG en l aplaza de Galicia
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La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Defensa do Común contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de A Coruña por el que se aprobó el estudio de detalle de la parcela 2 del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de A Maestranza.  La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento había tenido que paralizar las obras por esta denuncia, porque había concedido una licencia para construir un edificio de 57 viviendas en este solar que antiguamente había pertenecido a Defensa. 

El tribunal concluye que la impugnación se centra en una cuestión de eficacia derivada de la publicidad y no en un vicio material del PGOM (Plan General de Ordenación Municipal).

En este sentido, señala que se encuentra ante “un escenario en el que la publicidad ha sido completa” y rechaza aplicar de forma retroactiva una doctrina jurisprudencial posterior para declarar ineficaz un instrumento de planeamiento “que ha desplegado su eficacia durante treinta años, de lo que, en pura teoría, podría derivar la revisión de los actos de aplicación de dicho PERI, directa o indirectamente, salvo que viniera a sostenerse que esa declaración de ineficacia solo alcanzaría a la parcela que nos ocupa, lo que no es admisible en derecho”.

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