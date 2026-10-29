El Dj con las mejores vistas de A Coruña que pone a bailar al Paseo: “Hay que aprovechar y disfrutarlas”

Habrá quien pasó este jueves por el Paseo y, al pasar por el entorno de la Finca de los Mariño, le entraron ganas de bailar. El ritmo procedía de las rocas y el culpable era Dj Masha, el alias musical de Daniel Mato, un joven que alterna los estudios universitarios y el trabajo del fin de semana desplegando su pasión por la música aprovechando el buen tiempo y las vistas privilegiadas del Paseo Marítimo.

Del top mundial a A Coruña: cuatro de los cien mejores Dj del año actuaron este 2026 en la ciudad Más información

Explica que lleva pinchando “unos tres o cuatro años”. Aprovechó su último día de clases de la semana para aprovechar las horas libres ambientando los paseos al atardecer. “Dije, hace buen día y hay unas tremendas vistazas aquí, hay que aprovecharlas y disfrutarlas”, comenta el joven Dj, que apunta lleva un tiempo poniendo sus temas en la calle, primero del otro lado de la bahía, en el entorno de las Esclavas, donde las quejas vecinales le hicieron trasladarse a la otra orilla. “Hace más o menos un año que pincho por aquí, porque aquí no molesto a nadie”, dice tras mover portátil, controladora e incluso altavoces hasta las rocas. Hoy tocaba, explica, “algo de hard, groove, un poco de latin house también”.

Desde arriba, a veces, le animan: “A veces me piden canciones y se quedan bailando arriba”, explica el Dj, que ha actuado también en salas como Cazuza o en alguna que otra fiesta por la ciudad.