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A Coruña

El Dia ya empieza a ver la luz en el local que vio nacer a Zara

El supermercado abrirá los domingos, como anuncia en sus nuevos vinilos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/10/2026 17:09
Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez
Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez
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A principios de año, Inditex anunciaba que cerraba su tienda de Zara en Juan Flórez, el lugar que acogió el primer establecimiento de la marca hace 51 años. Unos meses más tarde, antes de verano trascendía que el Grupo Dia tenía intención de abrir en ese espacio un nuevo supermercado.

Quienes hayan transitado la zona en los últimos meses han podido ver el trasiego de actuaciones dentro del local para adecuarlo a sus nuevos propósitos. Desde este jueves, la transformación ya empieza a ser patente incluso en el exterior. Los operarios comenzaron a colocar los vinilos que anuncian el nuevo establecimiento, que como se puede leer en los mismos, abrirá también los domingos.

Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez
Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez
Vinilos del Dia en el local del primer Zara de la historia, en Juan Fórez

El espacio interior es de unos 300 metros cuadrados y con él, el grupo de supermercados consolida su presencia en la ciudad y en esta vía céntrica de A Coruña, donde ya tienen otro establecimiento, cercano a la confluencia de Juan Flórez con el acceso a Alfonso Molina.

El histórico local acogió en mayo de 1975 la primera tienda de Zara que abrió Amancio Ortega en sus inicios. Antes de su cierre en 2026, el local se convirtió en un homenaje a la historia de la multinacional textil, precisamente con motivo del 50 aniversario de la marca, con una disposición especial que rendía homenaje a las galerías coruñesas.

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