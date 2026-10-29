Cuenta atrás para la nueva peatonalización de Os Mallos

La calle Antonio Viñes, en Os Mallos, será peatonal Quintana

Las obras de peatonalización de la calle Antonio Viñes, en Os Mallos, ya han sido adjudicadas. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses. Fuentes municipales señalan que, en principio, las obras comenzarán este año.

La peatonalización e integración urbana de la calle Antonio Viñes parte de un presupuesto de licitación de más de 599.000 euros. La actuación no solo cerrará al tráfico la calle donde se ubica el Bar Chaflán, también provocará cambios en otras vías colindantes. Es el caso de Oidor Gregorio Tovar, que será de sentido únicamente descendente desde el cruce con la calle Vizcaya hacia Cronista Pacheco, contando con plataforma única.

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El proyecto pretende intervenir en el entorno inmediato de la plaza de Monforte. El primer punto de intervención será el mencionado tramo final de Antonio Viñes, donde se prevé la ejecución de una plataforma única, ampliando los espacios para el peatón, así como espacios ajardinados, arbolado y bancos, de modo que se creen pequeñas zonas de estar.

En esta vía se instalarán nuevas luminarias sobre columna que mejoren las prestaciones lumínicas actuales. En el encuentro con la calle Asturias se crearán pasos de peatones elevados que mejoren la seguridad vial en estos puntos.

Tráfico

El segundo punto clave de la propuesta afecta a las calles Oidor Gregorio Tovar y Cronista Pacheco. El proyecto prevé resolver el tráfico rodado y el acceso al aparcamiento subterráneo bajo la plaza de Monforte permitiendo, a su vez, espacios agradables para el peatón.

Para ello se apostará por resolver la sección de la calle Oidor Gregorio Tovar entre las calles Vizcaya y Antonio Viñes mediante una plataforma única que finalizará en un gran paso de peatones que unifique los espacios peatonales de la calle Mariscal Pardo de Cela con el tramo final de la calle Antonio Viñes. También se creará una glorieta nueva, a la misma cota de la vía, para acceder al aparcamiento subterráneo y, en el lado más cercano a las edificaciones, se pondrán jardineras arboladas, bancos de acero y madera y una fuente.

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El arbolado que se plantará serán arbustos autóctonos, arces y liquidámbares (se prevé también el aprovechamiento y trasplantado de los árboles preexistentes hacia el alcorque más cercano). La peatonalización, además, “no altera de manera significativa” las circulaciones rodadas en el barrio, ya que, tal y como se destaca en el proyecto, este tramo carece de garajes “y resulta poco relevante para las comunicaciones urbanas”, tal y como se detalla en la descripción de las futuras obras.

El proyecto fue encargado en el último trimestre del pasado año y dará continuidad urbanística a un entorno en el que ya se ha actuado previamente, como Pardo de Cela, Puga y Parga y Oidor Gregorio Tovar, entre otras. Pero tal y como señala el Gobierno local, la actuación también se debe a peticiones vecinales.

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Además, como parte de una intervención global de barrio, la obra incluye intervenir “mejorando la accesibilidad en varios cruces de vías presentes en las inmediaciones”.

En todos ellos se procederá a elevar los pasos de peatones y adecuar las aceras de modo que se cumpla con las exigencias actuales de accesibilidad y seguridad. Estos cruces son: Oidor Gregorio Tocar con calle Vizcaya, Antonio Viñes con calle Asturias y Antonio Viñes con Víctor López Seoane.