Coruña Imposible | Las Casas de Paredes, el fallido gran bloque homogéneo para afrancesar La Marina

Vista parcial de las Casas de Paredes, en una imagen tomada ayer Carlota Blanco

Los miles de cruceristas que arriban cada año a la ciudad se habrían llevado una impresión bien distinta de la misma si, en La Marina, hubiese cuajado el gran proyecto de las Casas de Paredes. El plan, ideado a finales de siglo XVIII, se terminó materializando en los dos edificios que aún hoy se encuentran a ambos lados del callejón de la Estacada, pero la idea original era que toda La Marina estuviese poblada por un bloque homogéneo de edificios con la misma altura y el mismo estilo de fachada. En la actualidad, habría ocupado desde el teatro Rosalía a la entrada del Sporting Club Casino.

Del proyecto da buena cuenta el historiador Alfredo Vigo Trasancos: “Nace en 1779, que es el año en que viene a A Coruña como capitán general y gobernador Pedro Martín Cermeño y García de Paredes (al que debe el nombre la construcción), ingeniero militar con una amplia trayectoria en otros puntos de España”. “Al llegar aquí, aprovechando la circunstancia de un vecino acaudalado (llamado Benito Agar) que quiere construir una casa y proyectar la zona de La Marina, da el permiso siempre y cuando las casas que se hagan tengan todas la misma orientación y estilo que él va a proponer”, comenta el experto. “Él es quien diseña y planifica el conjunto”, insiste.

Coruña Imposible | El Gran Casino Hotel, la ensoñación de la burguesía de inicios del siglo XX Más información

Los edificios, de un estilo clasicista académico, típico de la Ilustración, se asemejan a los bloques de edificios que construían los franceses en aquel momento para sus fachadas portuarias. “Los ‘quai’ (muelle en francés, de ahí el nombre del bar en uno de los edificios) franceses solían tener paseos y modelos de casas homogéneas, y ese estilo es el que se trató de hacer aquí”, abunda. El objetivo era que dominasen la entrada al mar de la ciudad: “Si entrabas por el mar habrías visto eso, esa gran fachada marina. Lástima que no se construyera, habría sido espectacular”.

Vigo Trasancos maneja varias hipótesis sobre por qué no se terminó llevando a cabo tal y como se planteó. La primera es la salubridad. “Esa zona, en origen, era un foso de agua. El agua llegaba a los edificios que hoy están en el callejón de la Estacada. En los años 60 de aquel siglo, poco antes de la llegada de Cermeño, se hace un andén delante, que dejaba las casas de la Calle Real detrás, y con ese proyecto ya se planificó una placita para un edificio que había de la Real Aduana, en una casa corriente. Al hacer ese paseo, quedó la zona de atrás convertida en una especie de foso de aguas apozadas, llena de suciedad”, manifiesta.

Precisamente, “cuando aquel señor le pidió a Cermeño permiso para ocupar el foso y continuar su casa hacia La Marina, es cuando le surge la idea de pedir permiso al rey (Carlos III) para poder rellenar toda la zona del foso, repartirla en parcelas edificables y entregarlas gratuitamente a quien quisiera construir allí, siempre y cuando respetasen su diseño homogéneo”. Iba a ser, de hecho, la primera fachada de La Marina: “Las galerías que hoy conocemos en aquel momento ni estaban ni se las esperaban, allí no había nada, no estaba aún ni siquiera la plaza de María Pita”.

Coruña Imposible | La ambiciosa idea de tintar entera la refinería: “Se habrían gastado miles de litros de pintura” Más información

La segunda gran hipótesis es, simplemente, que el proyecto no llamó la atención. “Por el motivo que fuese, no muchos decidieron sumarse. Solo edificaron algunos vecinos, otros no lo hicieron, y la zona de la izquierda, la que va hacia el Cantón Grande, como tenía unos solares demasiado pequeños, más que los del otro lado, debía de dar menos juego a los posibles constructores, que no se llegaron a animar”.

En estos 250 años de historia apenas se han renovado: “Están hechos unos zorros. Al menos la fachada merece una restauración integral para que se ponga en valor el diseño que tienen. Pienso por ejemplo en el pegote que tiene uno con esa galería blanca, que alguien debió reconstruir y repintar en algún momento y que resulta chocante, originalmente el edificio no la tenía”. “Como la propiedad no es única, y nunca lo fue, pues uno restaura su parte pero otro no, y todo fue quedando de forma poco homogénea en cuanto a estado de conservación”, lamenta.