Condenado a 14 años de cárcel el hombre que estranguló a su mujer en A Coruña

El condenado durante la vista ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 14 años de cárcel al hombre que mató a su esposa en la avenida de Gran Canaria, en A Coruña, en agosto de 2024.

En el apartado de hechos probados de la sentencia, el magistrado presidente indica que “la convivencia entre el matrimonio se hallaba deteriorada desde hacía tiempo y ello como consecuencia, esencialmente, del trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensó a su esposa, aunque no lo había denunciado”. El día de los hechos, según el fallo, cuando la víctima se encontraba en una situación de embriaguez y sin ser capaz de levantarse del suelo, “la estranguló con sus manos”.

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En la sentencia, el magistrado presidente, tras analizar la motivación del veredicto y la prueba pericial y testifical, entiende que concurre dolo eventual y no imprudencia.

En concreto, condena al acusado como autor de un delito de homicidio, concurriendo las agravantes de género y de parentesco, a 13 años de prisión, con la prohibición de residir en el término municipal de A Coruña durante 21 años y sometimiento a libertad vigilada al cumplirse la pena. Además, le impone un año de prisión por el delito contra la integridad moral, concurriendo las agravantes de parentesco y de género y la atenuante de confesión, y 30 días de localización permanente por las vejaciones, concurriendo la atenuante de confesión.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).