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A Coruña

Casino Atlántico celebra Halloween con una noche temática llena de música, animación y sorpresas para sus clientes

Habrá cóctel especial y photocall, entre otros atractivos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/10/2026 15:17
Casino Atlántico
Casino Atlántico
Archivo Editorial El Ideal Gallego
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Casino Atlántico organizará el próximo 31 de octubre una celebración especial de Halloween con una propuesta de ocio diseñada para ofrecer una experiencia diferente a sus clientes en una de las noches más señaladas del año.

Para la ocasión, el Casino contará con una ambientación temática inspirada en Halloween, música en directo con DJ, animación y diferentes propuestas dirigidas a fomentar la participación de los asistentes y crear un ambiente festivo durante toda la noche. La programación incluirá también un cóctel especial de bienvenida, degustaciones dulces temáticas, un photocall para los asistentes y distintas dinámicas de interacción relacionadas con la temática de la fiesta.

Como uno de los momentos destacados de la noche, la programación incluirá un concurso de disfraces que contribuirá a reforzar el ambiente festivo y la participación de los asistentes. Con esta iniciativa, Casino Atlántico busca ofrecer una experiencia de entretenimiento original y reforzar su programación de ocio con una propuesta especial coincidiendo con la celebración de Halloween.

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