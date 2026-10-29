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A Coruña

Bar Priorato de A Coruña: un porrón de años endulzando la vida entre cáscaras de cacahuete y cascarilleiros

O Priorato camina hacia los 85 años de historia sin haber cambiado un ápice su propuesta original, y también sin jubilación a la vista de su responsable las últimas seis décadas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
29/10/2026 22:18
Daniel Leira, encargado de ayudar al propietario Aníbal Ledo, ayer con los porrones y los cacahuetes
Daniel Leira, encargado de ayudar al propietario Aníbal Ledo, ayer con los porrones y los cacahuetes
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Existen personas y lugares que nos van a enterrar a todos, y seguramente en esa definición encajan a la perfección Aníbal Ledo y su histórico O Priorato (calle de la Franja 16). Aunque es un lugar común de la memoria colectiva coruñesa, quienes no hayan caído todavía seguramente lo harán al referirnos a ‘el porrón’ o ‘los vinos dulces’. Nunca una fórmula tan sencilla ha exprimido tanto la burbuja del éxito, de la que lleva empapado desde su apertura en agosto del año 1942.

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De esos 84 años, 61 ha tenido como encargado a Aníbal Ledo, quien asumió la gestión a mediados de la década de los 60 junto a su cuñado, Pepe Pacio. Había llegado a la ciudad procedente de Chantada, y tras un par de años en la hostelería de la calle de la Galera decidió convertirse en empresario y asumir el reto del traspaso del Priorato. Y nadie se ha atrevido a tomarle el relevo. Un cartel en la puerta principal sigue advirtiendo del cierre de los miércoles. El resto es pura rutina. De hecho, con tamaño expediente, puede permitirse licencias como vaciar el local cuando tiene hambre y decide irse a comer. Entonces encara cuesta arriba y rumbo a la calle de la Galera una Franja muy diferente a la que él conoció. “Hoy en día la juventud es la que manda, y en su día vino mucho, pero ahora ya no tanto”, confiesa mientras ‘evacúa’ a los que se resisten a apurar su icónico porrón de vino dulce.

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El Priorato puede presumir de haber ofrecido lo mismo a los que intentaban olvidar la posguerra, a los primeros hijos de la democracia y a las demás generaciones posteriores que se pierden en definiciones inabarcables: una taberna de toda la vida, sin cocina, con porrón y cacahuetes. Porque ese vino dulce no se entiende sin los inseparables frutos secos. La única diferencia respecto a hace no tanto es que las cáscaras antes acababan sobre el serrín. Ahora lo hacen sobre un suelo casi histórico, en el que es posible encontrar incluso una alcantarilla.

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Al propietario no le gustan ni el protagonismo ni las historias en pretérito. Guarda ese código de confidencialidad de los bares de antes, y también evidencia un cierto hastío hacia los honores y reconocimientos. De hecho, es natural preguntarse qué será del Priorato cuando se canse, si es que alguna vez lo hace. Y no parece que eso le quite tiempo. “Yo qué sé lo que vendrá después, no hay prisa”, advierte.

Reservado

Los modernos, tan aficionados a los reservados en sus salidas nocturnas, deberían adentrarse hasta el final del Priorato para encontrar lo que puede considerarse un espacio pionero y adelantado a su tiempo. Es fácil imaginar allí a clientes ilustres buscando un poco de privacidad, o simplemente arreglando el mundo de la forma más dulce. El resto de la decoración es sencilla, con paredes de madera, al igual que las mesas y taburetes bajos, además de la barra al comienzo del local.

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Es todo muy coruñés y con algún guiño al campo, donde fueron los primeros trabajos de la propiedad, aunque se ha encajado a la perfección un reloj Big Ben de Tónica Finley. Y es que entonces ya se aplicaba eso de que A Coruña (o La Coruña) es la ciudad en la que nadie es forastero. 

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