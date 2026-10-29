As cantareiras cobran voz a través da música da OSG: "Vemos sorpresa pola riqueza do noso folclore cando non se encorseta"
O compositor Mario Cortizo volta ao abeiro da OSG para estrear unha versión de ‘As marxes’ o venres no Palacio de la Ópera (20.00 horas), a idea que dá nova vida ás recollidas de Dorothé Schubarth
A Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) volta ao Palacio de la Ópera este venres (20.00 horas) cun programa que inclúe unha creación do compositor galego Mario Cortizo, criado musicalmente ao abeiro das formacións da OSG. Esta peza, ‘As marxes’, busca ser unha sorte de “película” que faga que o público viaxe aos fogares galegos onde Dorothé Schubarth fixo as súas recolleitas sobre a tradición musical galega.
A peza xa se escoitou o ano pasado no Palacio Euskalduna e no teatro Colón, en ambas ocasións con banda. Mais nesta ocasión estréase a versión sinfónica. “Gañamos cordas, que non hai na banda, e perdemos os saxofóns polo camiño... é escoitar a música con outras cores diferentes, é o mesmo debuxo pero con outras cores”, comenta Cortizo.
“‘As marxes’ o que significa é o que non colle nunha partitura de notación musical clásica, todas esas inflexións de afinación que temos no folclore, na música popular, é unha comunión entre o mundo das cantareiras, das pandereteiras, e a Sinfónica”, sinala o creador galego, que apunta que no Palacio escoitaránse as recolleitas de Schubarth mesturadas coa orquestra.
“Esta obra é como un documental sonoro, dura dez minuntos e as recolleitas de Dorothé podían durar varias horas, é como si nos meteramos durante dez minutos na casa desas persoas, escoitamos as conversas que teñen, os ruidos da cinta, do micrófono, as tazas do café... o que máis interesa é como transiciona todo iso”, comenta o compositor, que subliña: “É como si nos meteramos nesa cociña, é como unha película, ese é o feito diferenciante”.
Para Cortizo a proposta do venres é especial polo seu pasado no ecosistema da OSG: “Levo moitísimos anos vencellado dunha maneira ou outra”. I é especial porque cando escribiu a versión, fíxoo sabendo quen ía tocar cada parte: “Escribín para persoas concretas, sabía que os solos os poderían facer Juan Ferrer, Claudia Walker... músicos de altísima calidade, musical e humana, e para min é moi especial porque coñezo desde dentro ese instrumento e pola acollida pola súa parte durante os ensaios”, engade Cortizo sobre esta proposta especial nunha velada da OSG dirixida polo director alemán Alexander Liebreich. Ademais, proximamente estreará, por encargo, a segunda parte do proxecto ‘As marxes’ en Montreal (Canadá).
O Cego dos Vilares
Pero non é o único proxecto especial de Mario Cortizo durante este ano 2026. Hai pouco máis dun mes estreou no centro cultural Gabriel García Márquez de Bogotá (Colombia) a peza ‘A Fontaneira 1981’, unha peza para violín creada arredor da figura e da música de Florencio López, o Cego dos Vilares, un músico da montaña lucense, tío avó do tamén músico herculino Xoel López.
“Son cinco minutos de obra, tocada por Florian Vlashi, na que eu me inspiro na maneira de tocar de Florencio”, di Cortizo, que lembra que non hai gravacións do Cego dos Vilares tocando, mais si falando: “O que fago é ver a xestualidade para aplicalo ao violín contemporáneo”.
Cortizo destaca a boa acollida, e exemplifícaa na viaxe da súa música: “O mestre este venres é alemán, estou facendo o proxecto de Canadá, a estrea foi en Bilbao... vemos unha sorpresa pola riqueza do noso folclore cando o presentamos dunha maneira que non se encorseta”, conta o compositor.