A Coruña acoge el Día Mundial de la Psoriasis y Artritis Psoriásica poniendo el foco en los jóvenes

campaña ha sido presentada este jueves en el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña

Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica, una cita para visibilizar las enfermedades psoriásicas y defender los derechos de quienes conviven con ellas.

Acción Psoriasis presenta en A Coruña su campaña de sensibilización “Mira más allá de mi piel”, donde ponemos el foco en los jóvenes y hacemos un llamamiento para que se reconozca a la persona que hay detrás de la enfermedad, se escuchen sus experiencias, se las tome en serio y se las acepte por quienes son.

En Galicia la psoriasis afecta a más de 62.000 personas, aproximadamente un 1,7% de la población, mientras que en A Coruña se calcula que alrededor de 13.000 personas la padecen.

Esta campaña ha sido presentada este jueves en el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña por Marga Muñoz, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y de parte de Acción Psoriasis Antonio Manfredi, presidente; Fátima Rodriguez, delegada en Galicia y Santiago Alfonso, director.

La campaña incluye una jornada que se celebra esta tarde en el Salón de actos de la Delegación de la ONCE en Galicia, donde se desarrollarán diversas actividades informativas y de concienciación, incluyendo mesas redondas, ponencias de expertos y debates sobre los principales retos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la psoriasis y la artritis psoriásica. También se abordarán temas como el impacto emocional y social de estas patologías, la necesidad de un enfoque multidisciplinar, y la importancia de visibilizar la enfermedad más allá de sus manifestaciones cutáneas.

Para el presidente de Acción Psoriasis, Antonio Manfredi, paciente de psoriasis y artritis psoriásica, nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo de la investigación: “La dermatología sigue avanzando y los pacientes de artritis psoriásica ganan en calidad de vida. Pero nos siguen preocupando los pacientes que se encuentran fuera del sistema y seguiremos luchando por un acceso justo e igualitario, donde no dependamos del Código postal.

Por su parte, la vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Marga Muñoz, ha destacado que “para los pacientes con psoriasis la farmacia comunitaria puede desempeñar un papel relevante mediante distintos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, orientados a mejorar el control de la enfermedad, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de los pacientes”.

Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar colectivamente sobre los avances y desafíos actuales en la atención sanitaria, así como para reafirmar el compromiso con el diagnóstico precoz, el acceso equitativo a tratamientos eficaces y el empoderamiento de los pacientes en el manejo integral de su salud.

Recursos para pacientes y otras actividades:

Declárate: es un proyecto centrado en la importancia de hablar con especialistas en dermatología, declararse sobre la realidad de la enfermedad y cómo afecta en el día a día. No solo física, sino también social y emocionalmente. Con el apoyo de ABBVIE.

Para más información: declarateportupiel.es/

Nina: es una obra audiovisual que narra el impacto físico y emocional de la psoriasis. El argumento gira en torno de Nina, una diseñadora de moda de éxito que guarda su vida privada con gran secreto, todo para ocultar que tiene psoriasis. Con el apoyo de Almirall.

Para más información: declarateportupiel.es/

PSOY: es un ciclo de talleres online sobre educación psicoemocional, destinados a personas con psoriasis y que se pueden consultar en la web de Acción Psoriasis. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas y recursos de autocuidado para lograr un mejor control y gestión emocional de la enfermedad. Con el apoyo de Johnson&Johnson.

Para más información: accionpsoriasis.org/psoy/

Respuesta Psoriasis: es un proyecto de formación online, impartido por especialistas expertos en la patología. Esta iniciativa nace con el objetivo de cubrir las necesidades de conocimiento del paciente y sus familiares, a fin de resolver todas las dudas que se les plantean habitualmente al enfrentarse a su condición. Con el apoyo de Johnson&Johnson.

Para más información: accionpsoriasis.org/respuestaspsoriasis/

Psoriasis sin límites: espacio dedicado a la artritis psoriásica donde destacan el cuestionario sobre la calidad de vida y el grado de empoderamiento de los pacientes que habían completado las escalas DLQI y PURE4. Con el apoyo de Novartis.

Para más información: accionpsoriasis.org/psoriasissinlimites/

REELS Día Mundial: es una campaña en redes para el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, que se basa en tendencias virales de TikTok e Instagram adaptándolo a un tema propio. Los vídeos se encontrarán en nuestro Instagram durante las jornadas. Con el apoyo de UCB.

Destápate: es una campaña que fomenta la visibilidad y aceptación de la psoriasis y la artritis psoriásica. Busca empoderar a los afectados para mostrar su piel sin vergüenza, desafiando el estigma social. Con el apoyo de Leo Pharma.

Para más información: https://accionpsoriasis.org/destapate/