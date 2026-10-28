Robo primor

Pasadas las siete y media de la tarde se produjo un robo en el Primor de los Cantones. Aprovechando un descuido de los dependientes, el sospechoso se hizo con numerosos frascos de perfume antes de emprender la huida sin que los dependientes pudieran impedirlo.

Estos le persiguieron hasta el callejón de Arévalo, donde le perdieron la pista. Han llamado a la Policía Nacional para denunciar el robo. Al tratarse de un hurto, no es considera un crimen grave, aunque todo depende de cuánto haya robado.

Las perfumerías son un objetivo favorito de los ladrones, puesto que sus productos son pequeños y caros. Esto les convierte en ideales para ser sustraídos pero, precisamente por eso, los dependientes suelen estar muy vigilantes ante clientes sospechosos.

En el primer semestre de este año, la Policía Nacional registró 1.685 hurtos en A Coruña, lo que es un 3% menos de los que se denunciaron en el mismo período del año pasado. Sin embargo, es el único delito común que ha descendido.